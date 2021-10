Die Busflotte am Hochrhein ist noch komplett dieselbetrieben. Nun testet die Südbadenbus GmbH den Betrieb mit einem Wasserstoffbus. Die erste Bilanz fällt positiv aus – gerne würde die SBG bis 2023 Teile ihrer Flotte mit emissionsfreiem Wasserstoff betreiben.

Der Geruch von Diesel lag unverkennbar in der Luft, als sich zahlreiche Bürgermeister, Politiker und Unternehmer in der Werkhalle der Südbadenbus GmbH (SBG) an der Waldshuter Robert-Gerwig-Straße einfanden. Wo sonst die roten SBG-Busse repariert und