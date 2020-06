von SK

Fall 1: Wasserpfeifentabak in Riehen (BS)

Am Dienstag, 2. Juni, kontrollierten Mitarbeitende der EZV im rückwärtigen Raum in Riehen ein Fahrzeug, woraufhin im Kofferraum 61 Kilogramm Wasserpfeifentabak zum Vorschein kamen. Der 19-jährige Fahrer gab an, seinen Onkel in Deutschland besucht zu haben. Er musste eine Barhinterlage von 500 Franken bezahlen und der Tabak wurde beschlagnahmt. Die Zollfahndung wird weitere Ermittlungen einleiten.

Fall 2: Fleisch und Alkohol in Bad Zurzach (AG)

Kiloweise Fleisch und alokoholische Getränke fanden Zollmitarbeiter in diesem Lieferwagen in Bad Zurzach. | Bild: EZV

Ebenfalls am Dienstag, 2. Juni, wurde ein auffälliger Lieferwagen durch die Mitarbeitenden der EZV kontrolliert. Nebst dem Schmuggel von 665 Kilogramm Fleischwaren, 138 Litern alkoholischer Getränke und anderen Lebensmitteln, machte sich der 42-jährige Fahrer auch wegen Überladung des Fahrzeuges strafbar. Deswegen und auch wegen der Verletzung der Covid-Verordnung wurde er angezeigt. Aufgrund des Lebensmittelschmuggels wurde die Zollfahndung verständigt, er musste eine Barhinterlage von rund 6000 Franken bezahlen.

Die EZV Es gehört zum Auftrag der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV), Waren, Personen und Transportmittel lage- und risikoabhängig zu kontrollieren. Aktuell befindet sich die EZV in einer Transformationsphase hin zum Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG). Dadurch entstehe ein neues Berufsbild und die Ausbildung in den drei Kontrollbereichen werde dabei vereinheitlicht. So will die EZV in Zukunft noch besser in der Lage sein, an der Grenze für eine umfassende Sicherheit von Bevölkerung, Wirtschaft und Staat zu sorgen.

Fall 3: CBD Haschisch in Laufenburg (AG)

Mit neun Kilogramm Haschisch wollte ein Mann in Laufenburg über die Grenze. | Bild: EZV

Mitarbeitende der EZV zusammen mit der Kantonspolizei Aargau in Laufenburg am 2. Juni ein Fahrzeug, in dem es verdächtig nach Marihuana gerochen hatte. Der 39-Jährige gab an von einem Zahnarztbesuch zurückzukommen. Bei der eingehenden Kontrolle durch die Spezialisten der EZV wurden versteckt in der Mittelkonsole neun Kilogramm CBD Haschisch gefunden. Für weitere Ermittlungen wurde der Mann der Kantonspolizei Aargau übergeben.