Wie Salvatore Marchiano aus dem schweizerischen Stein geht es derzeit vielen Menschen, vor allem in der Grenzregion entlang des Hochrheins. Er ist verärgert: Seit mehreren Wochen versucht er über die Grenze zu seiner Familie zu kommen. Erfolglos. Auch trotz der neuen Einreisebestimmungen, die den Besuch von Familienmitgliedern und vor allem die Pflege dieser erlauben, darf er seine Mutter und seinen Sohn nicht besuchen.

Salvatore Marchiano aus Stein (CH) darf als Italiener nicht über die Grenze und damit seine Familie in Deutschland nicht sehen. | Bild: Salvatore Marchiano

Anfangs sei am Zoll seine italienische Staatsbürgerschaft als Grund angegeben worden, später wären den Zöllnern die neuen Einreisebestimmungen noch nicht bekannt gewesen.

Die Mutter

Marchiano wohnt in Stein in der Schweiz, seine fast 80-jährige Mutter in Bad Säckingen. Sie ist auf die Hilfe ihres Sohnes angewiesen. Dies bestätigt auch eine Bescheinigung des Arztes, die Marchiano vor mehreren Wochen am Zoll vorzeigte. Doch die deutschen Zöllner am Zoll in Bad Säckingen ließen ihn nicht über die Grenze, erzählt Marchiano.

Der Sohn

Erst kürzlich ist der 22-jährige Sohn von Marchiano nach Deutschland gezogen und wohnt nun im Bad Säckinger Stadtteil Rippolingen. Damit sind Savatore Marchiano und seine Frau die einzigen der Familie, die noch in der Schweiz wohnen. Auch ihren Sohn dürfen sie nicht besuchen. Sein Sohn heiratet im Juli, Marchiano macht sich Sorgen, dass die Eltern bei der Trauung nicht dabei sein dürfen.

Die Staatsbürgerschaft

Vor einigen Wochen habe Marchiano mehrmals versucht, nach Deutschland einzureisen, wie er erzählt. Versucht habe er es sowohl über den Zoll in Bad Säckingen als auch in Laufenburg. Anfangs sei vor allem die italienische Staatsbürgerschaft von den deutschen Zöllnern als Hinderungsgrund genannt worden. Das ärgert Marchiano. „Ob Italiener oder Schweizer, mein Sohn ist mein Sohn, da spielt doch die Staatsbürgerschaft keine Rolle“, sagt der Vater. Auch sei für ihn das Coronavirus keine politische Sache, sondern eine gesundheitliche. Er verstehe die Maßnahmen, er verstehe jedoch nicht, warum nun seine Staatsbürgerschaft als Begründung genannt wurde, macht Marchiano deutlich. Auch verstehe er nicht, warum die Grenzen geschlossen wurden: „Wenn jemand in Laufenburg wohnt und seinen Sohn in Bad Säckingen besucht, geht das auch.“

Die neuen Bestimmungen

Dann kamen am 24. April die neuen Einreisebestimmungen und mit ihnen Ausnahmen, wie der Besuch des eigenen Kindes sowie die Pflege von Angehörigen. Marchiano erfuhr davon und ging in den Folgetagen erneut zur Grenze. Hier bekam er unterschiedliche Antworten der Zöllner. In Bad Säckingen hätten die Zöllner keine Anweisungen erhalten, beziehungsweise sei die neue Verordnung noch nicht in Kraft getreten, hieß es.

In Laufenburg wurde das Alter des Sohnes als Begründung genommen. Seine Staatsbürgerschaft spielte zu diesem Zeitpunkt laut Marchiano keine Rolle mehr. Die erneute Zurückweisung traf bei Marchiano auf Unverständnis: „Es ist mir ein Rätsel, warum die Zöllner noch immer nichts von der Änderung der Einreisebestimmungen wissen.“ Und: „Das Alter spielt für mich keine Rolle – die Sohn-Vater-Beziehung ist die Gleiche.“

Doch wie ist die rechtliche Lage?

Der SÜDKURIER fragte bei den Behörden nach, um auch die Situation von Salvatore Marchiano und seiner Familie einordnen zu können. Katharina Keßler, Pressesprecherin der Bundespolizei, Inspektion Weil am Rhein, sagt dazu: „Die neue Weisungslage zu grenzüberschreitenden Besuchsreisen war der Bundespolizei bereits am Freitag, 24. April, bekannt und unmittelbar anzuwenden.“ Dennoch wurden laut Informationen des SÜDKURIER Paare an der deutsch-Schweizer Grenze zurückgewiesen.

Nach den neuen Einreisebestimmungen gelten laut Katharina Keßler unter anderem Sorgerechts- und Umgangsangelegenheiten zur Betreuung von minderjährigen Kindern als triftige Gründe, die eine Einreise zulassen. Marchianos Sohn ist nicht mehr minderjährig, demnach müsste seine Einreise aus diesem Grund auch nicht erlaubt werden.

Allerdings: Die Pflege von Familienangehörigen, die in Deutschland leben, gilt als triftiger Grund für eine Einreise. Nach dieser Regel hätte Marchiano also seine Mutter besuchen und pflegen dürfen. Die dringenden Gründe gelten übrigens für alle, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, also auch für den Italiener Salvatore Marchiano. Zumindest ist in der Verordnung nichts anderes zu lesen.

Diese Regeln gelten für die Einreisen nach Deutschland und die Schweiz Die Einreise nach Deutschland Nach den neuen Einreisebestimmungen liegen insbesondere in folgenden Fällen triftige Gründe vor, die eine Einreise nach Deutschland zulassen: Begleitung des deutschen Ehegatten oder des eingetragenen Lebenspartners zur Wohnung oder zur Wohnsitznahme in Deutschland; Nachzug zum in Deutschland wohnenden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner (Deutscher oder Freizügigkeitsberechtigter) zum Wohnsitz oder zur Begründung eines gemeinsamen Wohnsitzes; Begleitung deutscher Kinder durch den Sorgeberechtigen nach Deutschland zur Wohnsitznahme, auch wenn der deutsche Ehegatte oder Lebenspartner im Ausland verbleibt; Besuch von Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnern, wenn einer der Partner über einen Wohnsitz in Deutschland verfügt; Sorgerechts- und Umgangsangelegenheiten zur Betreuung von minderjährigen Kindern – Nie

derkunft der Ehefrau, der eingetragenen Lebenspartnerin oder der Lebensgefährtin; Teilnahme an einer Beerdigung bis zur Verwandtschaft zweiten Grades: Ehegatte, Kinder, Enkel, Eltern, Großeltern, Geschwister. In anderen Fällen können Beamten der Bundespolizei vor Ort, die Einreise aus einem triftigen Grund gestatten. Dies ist auch möglich, wenn Personen glaubhaft machen können, dass sie in einer eheähnlichen Gemeinschaft leben. Die dringenden Gründe sind grundsätzlich unter Vorlage von Belegen glaubhaft zu machen. Weitere Infos zur Einreise nach Deutschland Auf der Homepage der Bundespolizei gibt es hier die Antworten auf die häufig gestellten Fragen (FAQ). Die Liste der FAQ wird fortwährend aktualisiert und angepasst. Die Einreise in die Schweiz Vor Kurzem hat der Bundesrat präziser definiert, welche ausländischen Personen sich in einer Situation absoluter Notwendigkeit befinden und deshalb im Sinne einer Ausnahme in die Schweiz einreisen dürfen, erklärt Lukas Rieder, Mediensprecher des Staatssekretariats für Migration (SEM). Zusätzlich zu den bisherigen, in der Weisung festgeschriebenen, Ausnahmen können nun Einreisen auch aus folgenden Gründen bewilligt werden: Betreuung von erkrankten oder betagten engen Familienangehörigen unabhängig vom Verwandtschaftsgrad, Fortsetzung einer in der Schweiz oder im Ausland begonnenen notwendigen medizinischen Behandlung, Wahrnehmung des zivilrechtlich geregelten Besuchsrechts von Kindern und deren Begleitperson, Besuch bei faktisch getrennt lebender Kernfamilie (Ehegatten, eingetragene Lebenspartner und minderjährige Kinder); Wahrnehmung von wichtigen gerichtlichen Terminen oder nicht aufschiebbaren geschäftlichen Besprechungen; Pflege von Tieren, die persönlich vorgenommen werden muss, weil die Tiere anderenfalls Schaden nehmen oder verenden; andere wichtige Gründe aufgrund eines glaubhaft gemachten Sachverhaltes (z.B. wichtige Beziehungspflege bei bestehenden Partnerschaften, usw.). Insbesondere hier wird empfohlen beim SEM vorgängig eine Bewilligung einzuholen. Es muss insbesondere nachgewiesen werden, dass es sich um eine gelebte Beziehung handelt, die schon vor Ausbruch der Coronakrise bestanden hat und mit regelmäßigen grenzüberschreitenden Besuchen gepflegt wurde (z.B. eine Wochenendbeziehung von Personen, deren Arbeitsorte sich in Deutschland und der Schweiz befinden etc.) Weitere Infos zur Einreise in die Schweiz Auf der Seite des Staatssekretariats für Migration findet man hier Fragen und Antworten zur Einreise in die Schweiz.

Einige Bundestagsabgeordnete der Grenzregion haben sich an Kanzlerin Angela Merkel gewandt und fordern ein Ende der Grenzschließungen zur Schweiz. Dann dann könnten neben Salvatore Marchiano auch viele weitere wieder ihre Familien im Nachbarland besuchen: