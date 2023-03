Insgesamt vier Fahrzeuge sind in den schweren Unfall am Freitagabend, 10. März, gegen 22.45 Uhr verwickelt.

Was war passiert?

Die Polizei schildert das Geschehen wie folgt: zur Frontalkollision kommt es auf der Autobahn 98, zwischen den Anschlussstellen Lauchringen und Tiengen-Ost, östlich des Ostportals Heidenäckertunnel.

Der 42-jährige Fahrer eines Kleintransporters kommt in einer langgezogenen Linkskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort frontal mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Autofahrer. In der Folge fahren zwei weitere Autos in das Unfallgeschehen.

63-Jähriger verstirbt noch an der Unfallstelle

Der zunächst eingeklemmte Fahrer des Kleintransporters wird schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum eingeliefert. Der 63-jährige Autofahrer wird ebenfalls eingeklemmt; er verstirbt noch an der Unfallstelle.

Im dritten und vierten beteiligten Auto wird laut Polizei niemand verletzt.

Es entsteht ein Gesamtschaden von etwa EUR 20.000. Die A 98 war in diesem Streckenabschnitt bis 3.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. (sk)