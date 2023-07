Wehr: Ganz allein im großen Discounter

Große Erleichterung und ein bisschen Schmunzeln ist aus dem Polizeibericht heraus zu lesen: Eine Vierjährige ist am Mittwoch, 5. Juli, gegen 16.30 Uhr, ausgebüxt und hat sich ganz alleine auf eine Einkaufstour begeben. Ihrer Oma und Schwester, die mit ihr auf dem Spielplatz in der Zelgstraße in Wehr waren, muss sie einen gehörigen Schrecken eingejagt haben.

Das Mädchen nutzte wohl einen kurzen Moment, in dem sie nicht beobachtet wurde und lief davon – zum Discounter „Im Hammer“ in Wehr, der in der Nähe des Spielplatzes ist. Sie schnappte sich einen Einkaufswagen, legte rosa Spielzeug und für ihre Mutter noch zwei Blumensträuße hinein.

Die Mitarbeiter des Discounters fiel das Mädchen sofort auf. Sie kamen zum Schluss, dass sie tatsächlich alleine da war und verständigten die Polizei. Die Vierjährige kannte offensichtlich nur ihren Vornamen. Was den Polizisten die Suche nach dem Wohnort der Kleinen nicht eben leicht machte.

Es ging aber nicht lange, bis die verzweifelte Oma bei der Polizei anrief. Am Ende waren alle wieder selig vereint.

Bonndorf: Joggerin wird angefahren

Auf einem Landwirtschaftsweg (Oberer Hinterwiedenweg) bei Bonndorf-Wellendingen ist am Dienstag, 4. Juli, 19.40 Uhr, eine Joggerin (50) von einem roten Mercedes angefahren worden, wie die Polizei mitteilt. Sie sucht nach dem Fahrer mit seinem Auto, der einfach weiterfuhr.

Die 50-Jährige war mit ihrem Hund unterwegs. Von hinten soll sich der Mercedes genähert haben. Obwohl der Weg für Fahrzeuge gesperrt ist. Die Joggerin versuchte, nach rechts auszuweichen. Aber das Auto berührte ihre linke Hüfte, die Frau fiel in den Graben. Sie wurde leicht verletzt.

Auf dem Weg sollen einige Spaziergänger unterwegs gewesen sein. Deshalb hofft der Polizeiposten Bonndorf (07703 93250) darauf, dass jemand den Vorfall beobachtet hat oder dem zumindest der Mercedes aufgefallen ist.

Waldshut-Tiengen: Wohnmobil mit Steinen beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 5. auf 6. Juli, zwischen 22 und 6.30 Uhr, mit Steinen ein auf dem Parkplatz des Bergfriedhofs in der Kalvarienbergstraße in Waldshut abgestelltes Wohnmobil beschädigt. Laut Polizeimitteilung beschädigten sie beide Außenspiegel und die Rücklichter, zudem schmissen sie Eier auf das Fahrzeug.

Wie groß der Schaden ist, ist noch unklar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) sucht Zeugen.

Waldshut-Tiengen: Sattelzug kracht in Auto

Die Polizei sucht einen Sattelzug, dessen Heck beim Einfädeln in der Konstanzer Straße in Waldshut beim Zoll am Mittwoch, 5. Juli, 9.10 Uhr, in ein Auto gekracht ist. Dessen Fahrer bemerkte den Unfall der Polizei zufolge möglicherweise nicht und fuhr weiter.

Wo die beiden Fahrbahnen in eine Spur übergehen, ließ eine 80-Jährige dem Lastwagen die Vorfahrt – wie es sich nach dem Reißverschlussprinzip gehört. Beim Einfädeln soll das Heck des Sattelzugs ausgebrochen sein. Es traf das Auto vorne am Kotflügel. Schaden: Rund 500 Euro.

Es soll sich um einen roten Sattelzug mit silbernem Auflieger und polnischem Kennzeichen gehandelt haben. Wer Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) zu melden.

Hochrhein Blaulichtreport: Wie dreist! Frau und Mann (beide 30) stibitzen fünf Kilo Erdbeeren vom Feld Das könnte Sie auch interessieren

Ühlingen-Birkendorf: Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Mit 16 Einsatzkräften ist die Feuerwehr Ühlingen/Riedern am Wald am Mittwoch, 5. Juli, 15 Uhr, zu einer Wohnung im Zinken in Riedern am Wald (Gemeinde Ühlingen-Birkendorf) ausgerückt. Der Rauchmelder war aktiviert, wie die Polizei schreibt. Starker Rauch war am Gebäude zu sehen.

Offensichtlich war die Bewohnerin nicht zu Hause. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und fand schnell die Ursache: angebranntes Essen stand auf dem Herd. Die Einsatzkräfte kamen rechtzeitig, es kam nicht zu einem Brand. Sie lüfteten die Räume, die Bewohnerin durfte in die Wohnung zurück.

Bad Säckingen: Wem gehören die Fahrräder?

Der Polizei sind am Dienstag, 5. Juli, gegen 10 Uhr, zwei herrenlose Fahrräder gemeldet worden, die an der Rheinpromenade unterhalb der Holzbrücke in Bad Säckingen teils im Wasser lagen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Räder abgeschlossen und beschädigt. Sie vermutet, dass sie gestohlen und dort abgelegt worden waren.

Die Polizei (07761 9340) sucht die Besitzer der Fahrräder der Marke Specialized, Typ Pitch, in Gelb-Schwarz und der Marke Talson, Typ Faster XCF, in Schwarz-Blau. Der Schaden wird mit rund 300 Euro beziffert.