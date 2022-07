von SK

Ganz und gar nicht nach Plan lief es für einen mutmaßlichen Dieb am Mittwoch in St. Blasien. Zunächst wurde er bei seiner Tat erwischt, bei der Flucht gestellt, von mehreren Personen umzingelt und schließlich von der Polizei auf einer Toilette festgenommen.

Was war geschehen?

Komparsen eines Films, der derzeit in St. Blasien gedreht wird, hatten am Mittwoch während der Aufnahmen hinter einer Domsäule ihre Wertsachen deponiert. Wie die Polizei berichtet, war der 80-jährige Tatverdächtige gegen 11.45 Uhr einer Frau aufgefallen.

Sie habe dann gleich erkannt, dass ihre unter einem Pullover abgelegte Handtasche verschwunden war. Sie folgte dem Mann in den Dom und ertappte den Tatverdächtigen mit ihrer Handtasche in der Hand. Wie die Polizei weiter berichtet, schrie die Frau ihn an, worauf der 80-Jährige die Handtasche zurückgab.

Allerdings sei er nicht gewillt gewesen, auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Deshalb bildeten Passanten einen Kreis um den Tatverdächtigen, um diesen am Weggehen zu hindern.

Wie kam der Dieb in die Toilette?

Trotzdem sei es dem Tatverdächtigen gelungen, zu entweichen, bis sich ihm eine Frau in den Weg stellte. Nach einem „Geschubse“ flüchtete der Mann in eine Toilette und wurde von Passanten am Verlassen gehindert.

In der Toilette habe ihn die Polizei schließlich festnehmen können. Sowohl in der Toilette als auch in der Unterhose des Tatverdächtigen fanden die Polizisten Bargeld. Dieses soll er mutmaßlich zwei Filmkomparsen gestohlen haben. Der Polizeiposten St. Blasien ermittelt.