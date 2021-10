Die Basler Herbstmesse 2021, die am 23. Oktober eingeläutet wird, steht ganz im Zeichen des 550-Jahre-Jubiläums. Die Jubiläums-Herbstmesse präsentiert diverse nostalgische Attraktionen sowie acht Neuheiten.

Wann findet die Herbstmesse statt?

Die Basler Herbstmesse wird am Samstag, 23. Oktober, um 12 Uhr von Messeglöckner Franz Baur in der Martinskirche eingeläutet und dauert bis am Sonntag, 7. November, auf dem Petersplatz und mit dem Hääfelimäärt bis Dienstag, 9. November.

Betriebszeiten der Messeplätze Barfüsserplatz, Münsterplatz, Kasernenareal, Messehalle 3 Sonntag bis Donnerstag 12 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 12 bis 23 Uhr Petersplatz mit Hääfelimäärt Täglich 11 bis 20 Uhr Messeplatz, Rosentalanlage Sonntag bis Donnerstag 11 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 23 Uhr Übersicht Weitere Informationen zu den Angeboten und einen Lageplan finden Sie unter https://www.herbstmesse.ch/

Was wird Besuchern im Rahmen des Jubiläums geboten?

Auf der Rosentalanlage präsentiert „Wall of Death“ eine spektakuläre Motorrad-Show. Für nostalgische Gefühle sorgen auch eine Konzertorgel auf der Rosentalanlage, der „Ski-Lift“ auf dem Barfüsserplatz, der „Wellenflug“ und eine Schiffschaukel auf dem Münsterplatz sowie die „Calypso“ und der „Polyp“ auf dem Messeplatz. Neben den Jubiläumsattraktionen sind sieben Warenstände und ein Fahrgeschäft dieses Jahr zum ersten Mal an der Basler Herbstmesse: darunter das „Crazy Hotel“, ein fünfstöckiges Familien-Fun-House mit Hindernis-Parcours.

Wo wird die Tradition der Herbstmesse sichtbar?

Im „Handwerkerdörfli“ auf dem Petersplatz und auf dem Hääfelimäärt zeigen fünf Standbetreiber ihr handwerkliches Geschick bei der Glasbearbeitung, Salbenherstellung oder mit alten Druckverfahren und laden Besucherinnen und Besucher zum Mitmachen ein. Und auf dem Münsterplatz präsentieren vier Informationssäulen Hintergrundinformationen und Hörspiele zur Geschichte und den Traditionen der Basler Herbstmesse.

Gilt eine Covid-Zertifikatspflicht?

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie wird die Basler Herbstmesse 2021 mit einem Schutzkonzept durchgeführt. Gemäß Covid-19-Verordnung des Bundesrats gilt für Besucher von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen ab 16 Jahren eine Covid-Zertifikatspflicht mit gültigem QR-Code (Schweiz/EU). Diese gilt bei den Messestandorten Münsterplatz, Barfüsserplatz, Messeplatz, Rosentalanlage, Messehalle 3 und Kasernenareal.

Wo benötigen Besucher kein Zertifikat?

Der Petersplatz mit dem Hääfelimäärt wird hingegen als Marktbetrieb ohne Überprüfung des Covid-Zertifikats geführt. Aufgrund der engen Platzverhältnisse wird hier den Messebesucherinnen und -besuchern das Tragen einer Maske nahegelegt.

Wie sollen Warteschlangen vermieden werden?

Damit sich keine langen Warteschlangen bei den Eingängen der Herbstmesseplätze bilden, gibt es vier so genannte Pre-Check-Center beim Barfüsserplatz, Münsterplatz, Messeplatz und auf dem Kasernenareal. Diese haben bereits ab Donnerstag, 21. Oktober, geöffnet. Nach erfolgter Covid-Zertifikatsprüfung wird den Besucherinnen und Besuchern ein Eintrittsbändchen ausgehändigt, welches einen schnelleren Zutritt zu den Herbstmesseplätzen ermöglicht. „Die Zugangskontrollen zu den Messeplätzen und die Pre-Check-Center öffnen mindestens eine halbe Stunde vor Messebeginn“, informieren die Veranstalter.