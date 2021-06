von sk

Das Land Baden-Württemberg stellt dem Kreisimpfzentrum des Kreises Waldshut 4000 zusätzliche Impfdosen AstraZeneca für Erstimpfungen zur Verfügung. Dadurch soll die kreisbezogene Quote der Bürger mit einer Erstimpfung kurzfristig erhöht werden. Durch die knappen Impfstoffmengen konnten in den letzten Wochen verhältnismäßig wenig neue Erstimpfungen vorgenommen werden, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Die Idee

Um einen Termin können sich alle Bürger des Kreises Waldshut ab 18 Jahren bemühen. Das entspricht dem Mindestalter der Zulassung für Astrazeneca. Die ersten Impfungen werden ab Freitag, 18. Juni, vorgenommen und können ab sofort online gebucht werden. Für die Zweitimpfung nach acht Wochen wird der Impfstoff von Biontech zum Einsatz kommen. Wie die Studien aus Großbritannien zeigen, ergibt sich durch diese sogenannte Kreuzimpfung ein sehr guter Impfschutz, der zum Teil deutlich höhere Antikörperwerte hervorbringt als eine Impfserie mit dem gleichen Impfstoff, so die Behörde.

Die Anmeldung

Die Terminvergabe erfolgt über den Terminkalender der Abstrichstelle (www.terminland.de/landkreis-waldshut). Dort bei Frage 1 den ersten Auswahlpunkt anklicken: „Ich wohne im Landkreis Waldshut und möchte eine Erstimpfung mit AstraZeneca und eine Zweitimpfung mit BioNTech“. Nach dem Klick auf „Weiter“ geht es zur Terminauswahl.