von sk

Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kommt in den Kreis Waldshut. Am kommenden Freitag, 20. August, findet um 17.45 Uhr eine öffentliche Veranstaltung in Albbruck statt.

„Es ist ein Zeichen an unsere Region, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in die Gemeinde kommt, in der das neue Zentralkrankenhaus des Landkreises Waldshut entstehen wird. Es ist auch ein Bekenntnis zur medizinischen Versorgung im ländlichen Raum“, wird der CDU-Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner in der Ankündigung zitiert. Jens Spahn ist zudem Schirmherr für den Gesundheitscampus in Bad Säckingen. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 17.45 Uhr beim Rathaus in Albbruck. Bei schlechtem Wetter findet sie in der Mehrzweckhalle Albbruck statt.