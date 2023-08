Rheinfelden: Prügelei endet im Scherbenhaufen

Zwei junge Männer haben sich am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, an einer Bushaltestelle in der Schildgasse in Rheinfelden geprügelt. Dabei ging auch Glas am Wartehäuschen zu Bruch, wie die Polizei berichtet. Laut Angaben wurde einer der Männer am Kopf verletzt. Er wollte aber nicht behandelt werden.

Zeugen berichteten der Polizei zufolge, dass die Auseinandersetzung mit gegenseitigen Beschimpfungen anfing. Sie artete dann in einen handfesten Streit aus.

Die Polizei in Rheinfelden (07623 74040) untersucht den Fall.

Laufenburg: Einbrüche in Schrebergärten

Gleich zwei Mal innerhalb von wenigen Tagen haben Unbekannte Schrebergärten im Seelbachweg in Laufenburg heimgesucht, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 17. auf 18. August, brachen sie in eine Gartenhütte ein und klauten Lebensmittel im Wert von 300 Euro. Aus einem zweiten Garten nahmen sie einen Laderegler im Wert von 80 Euro mit. Die Polizei vermutet, dass der oder die Täter über das Gartentor kletterten.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 21. auf 22. August, wurde ein zweites Mal in denselben Gärten eingebrochen. Der oder die Täter seien auf dieselbe Weise aufs Grundstück gelangt. Sie stahlen zwei Laderegler.

Die Polizei Laufenburg (07763 92880) bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sich zu melden.

Maulburg: Radfahrerin von Auto angefahren

Ein 25-Jährige hat am Dienstagabend, 22. August, an der Einmündung Köchlin-/Hauptstraße in Maulburg mit ihrem Auto eine Fahrradfahrerin angefahren. Die Frau stürzte mit ihrem Rad und wurde mit einer schweren Armverletzung ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizeimitteilung stand die Autofahrerin unter Drogeneinfluss. Sie musste ebenfalls ins Spital – zur Blutentnahme.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein ermittelt.

Hochrhein Blaulichtreport: Ein Kunde (28) rastet aus – er geht im Discounter auf eine Kassiererin (53) los Das könnte Sie auch interessieren

Weil am Rhein: Handydiebe landen hinter Gittern

Zwei junge Männer haben am Donnerstagabend, 17. August, gegen 22 Uhr, am Bahnhof in Weil am Rhein versucht, einem Bahnreisenden das Handy abzunehmen, teilt die Polizei in ihrer aktuellen Meldung mit. Jetzt sitzen sie in Untersuchungshaft.

Das Opfer stand laut Angaben auf dem Bahnsteig und hielt sein Mobiltelefon in der Hand. Einer der Tatverdächtigen griff nach dem Telefon und versuchte es dem Mann zu entreißen. Der wehrte sich und schaffte es, in den Zug einzusteigen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen die beiden Männer noch am Bahnhof fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Das Kriminalkommissariat Lörrach (07621 1760) ermittelt und hofft auf Hinweise.