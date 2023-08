Bad Säckingen: Drei Männer helfen der Verkäuferin

Ein Kunde (28) ist am Montag, 21. August, 19.20 Uhr, in einem Discounter in der Friedrichstraße in Bad Säckingen auf eine Kassiererin (53) losgegangen. Wie die Polizei berichtet, wollte die 53-Jährige einen Blick in die Tasche des Manns werfen, der daraufhin ausrastete.

Zunächst habe er die Frau massiv beschimpft, dann habe er versucht, sie zu schlagen. Drei Männer schritten der Polizei zufolge ein und schützten die Verkäuferin. Der Mann wurde auch gegenüber den Polizisten aggressiv, die wenig später eingetroffen waren. Weshalb sie den Mann festnahmen. Die Verkäuferin blieb unverletzt.

Weil wahrscheinlich einige Kunden im Laden den Vorfall beobachteten, hofft das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 9340) um Hinweise.

Steinen: Betrunkener (27) in Handschellen abgeführt

Ein betrunkener Autofahrer (27) hat sich in Steinen am Montag, 21. August, gegen 21.30 Uhr, massiv gegen die Polizisten gewehrt, die ihn kontrollieren wollten. Laut Mitteilung erhielt die Polizei in Lörrach einen Anruf mit dem Hinweis: Ein Mann, der extrem torkelte, stieg in sein Auto und fuhr davon.

Die Polizei fahndete nach dem Mann und fand ihn. „Er zeigte sich reichlich uneinsichtig“, schreibt die Polizei weiter. Der 27-Jährige soll falsche Personalien angegeben haben.

Und dann wurde es laut Angaben heftig: Er rastete komplett aus. Zunächst wehrte er sich gegen die Durchsuchung. Die Polizisten legten ihm Handschellen an. Er beleidigte und bedrohte die Beamten fortwährend. Während der Fahrt ins Krankenhaus, zur Blutentnahme, spuckte er und trat nach den Polizisten. Vor dem Eingang ins Krankenhaus wehrte er sich dermaßen, dass ein Polizist stürzte.

Nachdem im Spital alles erledigt war, nahmen ihn die Beamten mit aufs Revier. Der Mann verbrachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle.

Klettgau-Grießen: Unbekannte beschmieren Rathaus-Fassade

Unbekannte haben am Wochenende, Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. August, die Fassade des Rathauses in der Schaffhauser Straße in Klettgau-Grießen beschmiert, wie die Polizei mitteilt. Sie sucht Zeugen.

Die Täter sollen die Fassade an mehreren Stellen in Silber und Weiß besprüht haben. Wie viel Schaden sie angerichtet haben, ist noch nicht bekannt.

Die Polizei auf dem Posten in Wutöschingen (07746 92850) bittet diejenigen, die am Wochenende rund um das Rathaus etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Revier in Waldshut (07751 8316-531) Hinweise an.

Lörrach-Hauingen: Großeinsatz bei Flächenbrand

Ein Flächenbrand im Bereich Heilisau/Sandbuckweg bei Lörrach-Hauingen hat am Montag, 21. August, 23.15 Uhr, einen Großeinsatz ausgelöst. Laut Mitteilung der Polizei rückten die Feuerwehren Lörrach, Steinen, Weil am Rhein und Schopfheim mit 20 Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften aus. Angehörige eines örtlichen Forstbetriebs halfen mit, das Feuer zu löschen.

Eine Fläche von rund 500 Quadratmetern brannte ab. Die Polizei schließt natürliche Ursachen aus, sie geht von Brandstiftung aus.

Deshalb bittet die das Revier in Lörrach (07621 1760) diejenigen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sich zu melden.

Lörrach: Zwei wertvolle Pedelecs geklaut

Unbekannte haben in der unteren Hartmattenstraße in Lörrach am Sonntagnachmittag, zwischen 14 und 17 Uhr, zwei hochwertige Pedelecs im Gesamtwert von etwa 9000 Euro gestohlen, schreibt die Polizei. Die Fahrräder waren laut Angaben mit zwei Schlössern aneinander gekettet und zusätzlich am Fahrradständer befestigt.

Bei den Rädern handelte es um ein Conway, Modell Xyron S2.7 Herrenrad in Petrol/Rot und ein Raymon, Modell Trailray 160E 8.0 in Anthrazit/Schwarz/Rot.

Die Polizei vermutet, dass die Täter die Fahrräder in ein Auto oder einen Kleintransporter geladen haben.

Weil die Räder entlang der Zugangsstraße zum Hauptfriedhof standen, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jemand etwas beobachtet habe, das zunächst nicht für wichtig gehalten worden sei, schreibt die Polizei weiter.

Das Polizeirevier Lörrach (07621 1760) hofft auf Hinweise.