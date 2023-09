Bonndorf: Motorradfahrer zieht sich ein paar Schrammen zu

Die L170 hat‘s offensichtlich in sich. Nach zwei schweren Motorradunfällen am Wochenende – einem mit tödlichem Ausgang – hat es am Dienstag, 5. September, gegen 20 Uhr, zwischen Steinabad und Ebnet, nahe Bonndorf, erneut gekracht. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 26-jähriger beim Sturz mit seiner Maschine Glück. Er zog sich lediglich ein paar Schrammen zu.

Laut Angaben stürzte der junge Biker in einer Kurve wegen eines Fahrfehlers. Er rutschte über den Asphalt bis zur Leitplanke, seine Maschine segelte eine Böschung hinunter.

Das Motorrad ist Schrott. Die Polizei schreibt von einem Totalschaden (rund 10.000 Euro).

Görwihl: Motorrad kracht in Lastwagen

Ein 24-Jähriger ist mit seinem Motorrad am Dienstag, 5. September, gegen 15 Uhr, in Görwihl-Niederwihl in einen Lastwagen gekracht, dessen Fahrer (60) ihm an der Kreuzung zur K6545 die Vorfahrt genommen hat, schreibt die Polizei.

Der Biker versuchte, dem Lastwagen auszuweichen. Doch er streifte ihn mit seiner Maschine und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 1000 Euro an.

Wehr: Verkehrsunfall mit hohem Schaden

Wegen einer Vorfahrtsmissachtung hat sich am Dienstag, 5. September, 13.45 Uhr, auch in Wehr, an der Einmündung Merian-/Dossenbacher Straße, ein Unfall ereignet. Zwei Autos sind ineinander gekracht. Sie richteten der Polizei zufolge einen Schaden von schätzungsweise 20.000 Euro an.

Eine 45-Jährige wollte wollte in die Merianstraße biegen. Von links kam eine 43-Jährige mit ihrem Auto. Es krachte. Das Auto der 43-Jährigen drehte sich, knallte in ein Verkehrsschild, das wiederum eine Schaufensterscheibe demolierte.

Die beiden Autofahrerinnen wurden nicht verletzt.

Laufenburg: Unfallflucht im Laufenpark

Auf einem Parkplatz im Laufenpark in Laufenburg ist am Dienstag, 5. September, zwischen 16.15 und 16.50 Uhr, ein Range Rover beschädigt worden, wie die Polizei mitteilt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. Den Schaden am Rover beziffert die Polizei mit rund 3000 Euro.

Die Polizei Laufenburg (07763 9288-0) hofft auf Hinweise.

Görwihl: Blechschaden am Marktplatz

Auch ein Unbekannter der am Dienstag, 5. September, zwischen 14.30 und 17.45 Uhr, am Marktplatz in Görwihl beim Ein- oder Ausparken einen Skoda Superb beschädigt hat, hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Er hinterließ laut Polizeimeldung einen Schaden von rund 2500 Euro.

Die Polizei Bad Säckingen (07761 934-0) sucht Zeugen.

Schallbach: Nagelbretter auf der Straße

Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 6. September, zwischen Mitternacht und 4.25 Uhr, in Schallbach bei Kandern schwarz lackierte Nagelbretter auf die Alte Poststraße gelegt. Laut Polizeimitteilung fuhr ein Mann mit seinem Auto um 14.25 Uhr über eines dieser Bretter. Der linke Vorderreifen ist platt.

Die Polizei fahndete nach dem Unbekannten und suchte nach weiteren derart präparierten Brettern. Vom Täter fehlt jede Spur, weitere Bretter fanden die Polizisten auch nicht.