Bad Säckingen: Hartnäckige Schließanlage

Unbekannte haben zwischen Sonntag, 29. Oktober, 12 Uhr, und Montag, 30. Oktober, 15 Uhr, vergeblich versucht, in die Pfarrkirche am Aufriedhof in Bad Säckingen einzubrechen. Offensichtlich erwies sich die Schließanlage an der massiven Holztür als zu hartnäckig, wie die Polizei berichtet. Auf jeden Fall waren die Spuren des Einbruchversuchs sichtbar.

Der Schaden, den der oder die Täter an der Tür verursachten, ist noch nicht bekannt.

Die Polizei Bad Säckingen (07761 9340) hofft auf Hinweise.

Bad Säckingen: Einbruch in Tennisheim

Unbekannte sind zwischen Mittwoch und Montag, 25. Oktober und 30. Oktober, ins Tennisheim in der Dürerstraße in Bad Säckingen eingebrochen, teilt die Polizei mit. Der oder die Täter gelangten laut Angaben über die Hintertür ins Gebäude.

Sie brachen eine Bürotür auf und steckten mehrere Schlüssel ein. Sie knackten eine Geldkassette und zwei Getränkeautomaten im Hauptraum. Die Polizei könne gegenwärtig noch nichts über die Beute und die Schäden am und im Vereinsheim sagen.

Die Polizei Bad Säckingen (07761 9340) bittet diejenigen, die rund um das Tennisheim etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Wutöschingen: Feuerwehr rückt zu Kabelbrand aus

Ein Brand auf einem Firmengelände in der Industriestraße in Wutöschingen ist am Montag, 30. Oktober, 18.20 Uhr, gemeldet worden. Die Feuerwehr rückte laut Mitteilung der Polizei mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften aus. Wie es sich herausstellte, schmorten Kabel durch.

Eine nicht abgewickelte Kabelrolle habe sich erhitzt und sei komplett durchgeschmort. An der Rolle war laut Angaben ein Autokran angeschlossen, auch dessen Kabel schmorte durch.

Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

Vorsorglich rückte auch der Rettungsdienst an. Verletzt wurde aber niemand.

Bad Säckingen: Ungeklärter Auffahrunfall

In der Basler Straße in Bad Säckingen hat sich am Montag, 30. Oktober, gegen 16 Uhr, ein Auffahrunfall ereignet, der noch nicht geklärt ist. Wie die Polizei mitteilt, schilderten die beiden Beteiligten, 34- und 48-jährig, den Unfallhergang unterschiedlich. Deshalb sucht sie Zeugen.

Laut Schilderung der Polizei ordnete sich eine 34-Jährige mit ihrem VW auf der Linksabbiegespur in die Fricktalstraße ein. Ein 48-Jähriger krachte mit seinem Seat in ihr Auto.

Wer den Unfall beobachtet hat, solle sich beim Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen (07751 89630) melden.

Bad Säckingen: Fahrradfahrer angefahren

Ein Fahrradfahrer (57) ist am Montag, 30. Oktober, 19.10 Uhr, an der Einmündung Ballyweg/Bergseestraße in Bad Säckingen von einem Auto angefahren, zum Glück nur leicht verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei wollte ein 58-jähriger Autofahrer in die Bergseestraße biegen, als von links der Radfahrer aus dem Dunkel auftauchte.

Er übersah den Fahrradfahrer, der laut Angaben allerdings ohne Licht unterwegs war, zudem noch dunkle Kleidung trug.

Der Radler stürzte. Der Rettungsdienst untersuchte ihn, eine weitere Behandlung war wohl nicht nötig.

Den Schaden am Fahrrad beziffert die Polizei mit rund 500 Euro. Am Auto entstand auf den ersten Blick kein Schaden.

Weil am Rhein: Herrenloser Hund verletzt Schaf

Ein herrenloser Hund ist am Samstag, 28. Oktober, gegen 8.30 Uhr, in eine umzäunte Weide an einem Feldweg in den Reben, unterhalb des Hohlewegs bei Ötlingen (Weil am Rhein), eingedrungen, hat ein Schaf gehetzt und sich in dessen Hinterläufe festgebissen. Wie die Polizei mitteilt, musste das Schaf eingeschläfert werden.

Kurz nach seiner Attacke, rannte der Hund davon. Der Besitzer brachte sein Schaf zum Tierarzt. Der stellte fest, dass das Tier zu schwer verletzt war.

Der Polizei-Fachdienst Gewerbe und Umwelt (07621 9800-251 oder freiburg.pp.sd.gu@polizei.bwl.de) ermittelt und hofft auf Hinweise zum Hund und dessen Besitzer. Die Polizei beschreibt den Hund wie folgt: schwarz-weiß gefleckt, er soll ähnlich wie ein Border Collie aussehen.

Grenzach-Wyhlen: Israelische Flagge beschmutzt

Unbekannte haben am Wochenende bei der Siedlung in Wyhlen eine israelische Flagge, die im Kreisverkehr an einem Mast befestigt war, mit einer rötlichen Flüssigkeit beworfen. Wie die Polizei mitteilt, wurde die verschmutzte Flagge am Sonntagmorgen, 29. Oktober, entdeckt.

Die Kriminalpolizei Freiburg (0761 882-2880) ermittelt und hofft auf Hinweise.

Lörrach: Gas- und Bremspedal verwechselt – Fußgänger angefahren

Eine 87-jährige Autofahrerin hat am Montag, 30. Oktober, gegen 10.45 Uhr, auf der Suche nach einem Parkplatz auf dem Engelplatz in Lörrach Gas- und Bremspedal verwechselt. Laut Polizeimitteilung raste sie in eine Baustellenabsperrung und verletzte einen Fußgänger (17) – zum Glück nur leicht.

Der 17-Jährige ging in der Kreuzstraße Richtung Baustelle. Er reagierte sofort, wich zurück, aber das Auto erfasste ihn. Der Rettungsdienst untersuchte den jungen Mann.

Den Schaden am Auto beziffert die Polizei mit rund 1500 Euro.