Ein 32-jähriger Autofahrer hat am frühen Samstagabend, 28. Oktober, die Schaffhauser Polizei auf Trab gehalten, wie sie in ihrer Pressemitteilung am Montag, 30. Oktober, schreibt. Er raste gegen 17.30 Uhr in Neuhausen am Rheinfall mit 60 durch eine 30er-Zone, widersetzte sich und verletzte auch noch zwei Polizisten. Dann klickten die Handschellen.

Doppelt so schnell als erlaubt

Die Schaffhauser Polizei stand mit einem Lasermessgerät in der Zentralstraße, wo nur 30 Stundenkilometer erlaubt sind. Der 32-Jährige war mit seinem Wagen doppelt so schnell.

Das Kennzeichen führt zum Halter

Anhand des Kennzeichens machten die Polizisten den Fahrzeughalter schnell ausfindig. Sie fanden ihn vor dessen Wohnhaus. Der 32-Jährige hatte einige Gläschen Alkohol getrunken und war bei der Personenkontrolle sehr unkooperativ, heißt es weiter.

Den Polizisten platzt der Kragen

Die Polizisten ermahnten den aggressiven Mann mehrmals. Er wehrte sich gegen die Kontrolle – die Polizisten legten ihm Handschellen an. Bei der Festnahme verletzte er zwei Polizisten.

Der Fall liegt nun beim Staatsanwalt des Kantons Schaffhausen. (pm/neu)