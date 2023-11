Schwörstadt: Räder geraten ins Bankett

Auf der Kreisstraße zwischen Niederdossenbach und Schwörstadt ist am Donnerstag, 9. November, 7.25 Uhr, ein Sattelzug umgekippt, teilt die Polizei mit. Der Fahrer wurde leicht verletzt, aber es entstand ein beträchtlicher Schaden von rund 145.000 Euro. Die Kreisstraße war noch bis spät in die Nacht gesperrt.

Die Räder des Sattelzugs gerieten laut Angaben ins Bankett. Der Fahrer versuchte, den Brummi auf die Fahrbahn zurück zu lenken. Dabei geriet der Sattelzug ins Schleudern, mähte 16 Schutzplankenelemente um und kippte auf die linke Seite. Er blieb quer auf der Fahrbahn liegen.

Der leicht verletzte Fahrer kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Fracht musste umgeladen , das Fahrzeug geborgen werden. Damit war die Spezialfirma noch den ganzen Tag beschäftigt. Erst gegen 1 Uhr war die Straße wieder freigegeben.

Neben Rettungsdienst und Polizei war die Straßenmeisterei im Einsatz.

Waldshut-Tiengen: Mann (34) und Mädchen (6) bei Unfall verletzt

Nach einem Unfall auf der Schlüchttalstraße im Stadtteil Gurtweil am Donnerstag, 9. November, 17.30 Uhr, sind ein Autofahrer (34) und ein Mädchen (6), das im Wagen saß, mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei berichtet, hat eine 65-Jährige beim Abbiegen einen Zusammenstoß verursacht.

Die Frau fuhr von der Rathaus- in die Schlüchttalstraße. Von links nahte das Auto des 34-Jährigen. Es krachte. Den Sachschaden beziffert die Polizei mimt rund 9000 Euro.

Im Einsatz waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei.

Waldshut-Tiengen: Auto kracht in den Gegenverkehr

Ein 30-Jähriger ist mit seinem Auto am Freitag, 10. November, 5.50 Uhr, nach dem B34-Kreisel in Waldshut in den Gegenverkehr gekracht. Laut Polizeimitteilung wurde er leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Fahrer (61) des Transporters, der entgegengekommen war, blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das Auto ist Schrott. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 10.000 Euro an.

Rheinfelden: Junger Mann wirft Böller auf Kinder

Ein junger Mann hat am Mittwoch, 8. November, gegen 18 Uhr, in der Bahnhofstraße in Rheinfelden Böller auf drei Kinder geworfen. Eines der Kinder zog sich Verbrennungen im Gesicht zu, wie die Polizei mitteilt. Sie sucht nach dem Mann.

Drei Männer sollen den Kindern entgegen gekommen sein. Einer zündete einen Feuerwerkskörper, der über einem zwölfjährigen Kind explodierte. Die drei Männer flüchteten.

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: Etwa 1,75 Meter, zwischen 15 und 20 Jahren, mit schwarzer Wollmütze, schwarzer Jacke und schwarzer Hose bekleidet.

Die Polizei Rheinfelden (07623 74040) hofft auf Hinweise zu den drei jungen Männern.

Rheinfelden: Unbekannte klauen Wohnwagen

Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 8. November, 23.55 Uhr, und Donnerstag, 9. November, 0.05 Uhr, einen weißen Wohnwagen (Fendt) im Wert von 50.000 Euro vom Wohnwagenstellplatz in der Bahnhofstraße in Rheinfelden-Herten gestohlen, schreibt die Polizei. Der oder die Täter nahmen auch das Kupplungsschloss mit.

Die Polizei Rheinfelden (07623 74040) sucht diejenigen, denen ein Wohnwagengespann aufgefallen ist. Auffallend sollen die weiß lackierten Felgen sein. Als Zugfahrzeug könne ein Daimler-Benz-Kombi in Betracht kommen.

Grenzach-Wyhlen: Mülleimer durch Feuer sinnlos zerstört

Unbekannte haben an der Bushaltestelle im Rippel in Grenzach-Wyhlen am Freitag, 10. November, gegen 0.45 Uhr, einen Mülleimer in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr die Flammen schnell löschen, aber der Eimer ist hin.

Die Polizei Rheinfelden (07623 74040) hofft auf Hinweise.

Döttingen/CH: Auseinandersetzung zwischen drei Personen

Bei einer Auseinandersetzung am Bahn in Döttingen im Kanton Aargau am Donnerstag, 9. November, gegen 18.30 Uhr, ist ein Mann (45) – vermutlich mit einem Messer – verletzt worden und ins Spital gebracht worden, berichtet die Kantonspolizei.

Der Polizei ist eine Schlägerei gemeldet worden. Als sie ankam lag der 45-Jährige am Boden. Er hatte Stichverletzungen. Das Opfer schilderte der Polizei, dass ihn zwei Männer angegriffen hätten. Ein Beobachter wollte schlichten, die beiden Männer machten sich aus dem Staub.

Die Kantonspolizei ermittelt. Zeugen können sich beim Stützpunkt Baden (+41 56 2001111, stuetzpunkt.baden@kapo.ag.ch) oder jedem anderen Polizeiposten melden.