Um 22.45 Uhr gab es nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Albicker einen Brand im Gebäude des Kindergartens Wespennest in Herrischrieder Ortsteil Kleinherrischwand. Die Feuerwehr barg einen leblosen Menschen aus dem Brennenden Dachgeschoss, so Albicker. Trotz Reanimation sei die Person noch am Ort verstorben. Im Einsatz waren die Wehren von Herrischied sowie Todtmoos mit der großen Drehleiter. Bei dem Gebäude handelt es sich um einen hohen viergeschossigen Bau. Die Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei 200.000 Euro.

Kindergartenbetrieb heute eingestellt

Das Gebäude ist in einem Zustand, dass der Kindergartenbetrieb nicht möglich ist. Er ist im Erdgeschoss untergebracht. „Der Kindergarten ist heute leider geschlossen“, erklärt Bürgermeister Christian Dröse auf unsere Anfrage zur aktuellen Situation des Kindergartens Wespennest. Allerdings soll der Betrieb voraussichtlich bereits am kommenden Montag wieder aufgenommen werden können. Aufgrund des Brandes musste der Strom im Gebäude abgeschaltet werden, so der Bürgermeister. Ein Wasserschaden oder eine Rauchbelastung konnte in den unteren Geschossen im Kindergarten laut Christian Dröse aber bisher nicht festgestellt werden. „Wir müssen jetzt abwarten, was die Ursache des Brandes war, um daraus die nächsten Sicherheitsmaßnahmen im Gebäude ableiten zu können“, so der Bürgermeister. In anderen Gemeindegebäuden seien wegen des Brandes jetzt keine speziellen Brandschutzvorkehrungen vorgesehen, denn beim Brandschutz handle es sich laut Christian Dröse ohnehin um einen laufenden Prozess.