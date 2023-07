Bad Säckingen: Wettrennen auf dem Parkdeck

Mehrere Fahrer mit Motocross-Maschinen und Motorrädern haben sich am Mittwoch, 12. Juli, auf dem Parkdeck in der Lohgerbe in Bad Säckingen offensichtlich ein Rennen geliefert, wie die Polizei mitteilt. Einer der Biker flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 19.10 Uhr ging laut Angaben der Hinweis bei der Polizei ein. Als die Beamten ankamen, hörten sie den Lärm der Motoren. Die Biker sahen die Polizisten, stoppten sofort und blieben stehen – bis auf einen. Ein Mann mit einer grün-weißen 125er und abgeknicktem Kennzeichen ließ seine Sozia absteigen und gab Vollgas. Er flüchtete mit quietschenden Reifen aus dem Parkhaus über die Basler Straße in unbekannte Richtung. Von den anderen nahm die Polizei die Personalien auf.

Die Polizei bittet diejenigen, den die Motorräder aufgefallen oder von ihnen sogar gefährdet worden sind, sich beim Revier in Bad Säckingen (07761 9340) zu melden.

Bernau: Betrunkener Motorradfahrer (44) stürzt

Mit über einem Promille Alkohol intus ist am Dienstag, 11. Juli, 17.50 Uhr, ein Motorradfahrer (44) gestürzt und schwer verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.

Der Biker war auf der L149 zwischen Präger-Boden und Bernau unterwegs. Er kam mit seiner Maschine von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Schutzplanke und streifte die Schutzkappe eines entgegen kommenden Lastwagens. Er pustete offensichtlich freiwillig in den Alcomaten.

Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hatte, die Maschine war entstempelt und nicht versichert.

Die Landesstraße musste zeitweise komplett gesperrt werden. Das Motorrad musste vom Abschleppdienst abgeholt werden. Die Feuerwehr Bernau war mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort.

Albbruck: Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer (74) ist am Mittwoch, 12. Juli, gegen 19.30 Uhr, auf dem Haidebuckweg in Buch-Etzwihl (Gemeinde Albbruck) schwer gestürzt. Er zog sich massive Gesichtsverletzungen zu, wie die Polizei mitteilt. Er kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Während der Fahrt flog laut Angaben die Mütze des 74-Jährigen weg, er versuchte, sie einzufangen.

Basel/Riehen Schüsse in Riehen! Mann (57) wird mehrfach getroffen Das könnte Sie auch interessieren

Rickenbach: Motorradfahrer stürzt – er hat Glück

Auf der Gemeindeverbidungsstraße zwischen Hogschür und Oberwihl ist am Dienstag, 11. Juli, 14.50 Uhr, ein Motorradfahrer (47) gestürzt, weil er einem Auto ausgewichen ist. Er hatte Glück und blieb unverletzt, schreibt die Polizei.

An der Weggabelung nach Oberwihl ist ein unbekannter schwarzer SUV eingebogen. Er geriet auf die Seite, wo der Biker fuhr. Der wich aus. Auf dem Splitt verlor er die Kontrolle über seine Maschine.

Die Feuerwehr Rickenbach beseitigte das ausgelaufene Öl und trug die verunreinigte Erde ab.

Waldshut-Tiengen: Farbschmierereien an Geschäftsgebäude

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 11. auf 12. Juli, zwischen 22 Uhr 8 Uhr, ein Geschäftshaus in der Hauptstraße in Tiengen blau und orange besprüht, berichtet die Polizei. Sie verunstalteten die Fensterscheibe und die Fassade.

Der Polizeiposten Tiengen (07741 83160) hofft auf Hinweise.

Lauchringen: Fahrraddiebstähle am Bahnhof – Polizei bittet um Hinweise

Zu zwei Diebstählen von Fahrrädern und einem versuchten Diebstahl kam es am Freitag, 07.07.2023 am Bahnhof in Oberlauchringen. Alle Fahrräder waren mit Schlösser gesichert. Unbekannte brachen die Schlösser von einem anthrazitfarbenen Citybike, der Marke Giant und von einem Mountainbike der Marke Giant, Typ Talon in schwarz/rot auf.

Bei einem dritten Fahrrad wurde ebenfalls versucht das Schloss zu zerstören, was nicht gelang. An diesem wurde der Fahrradsattel entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Tat hat sich vermutlich am helllichten Tag zwischen 7.15 Uhr und 13 Uhr zugetragen.

Da die beiden gestohlenen Fahrräder abgeschlossen waren, wurden diese vermutlich nicht einfach nur weggeschoben. Vielleicht wurden sie in einen Transporter oder Ähnlichem geladen. Der Polizeiposten Tiengen (07741/83160) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zum oben genannten Zeitraum am Bahnhof gemacht haben, sich zu melden.