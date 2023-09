Albbruck: Polizei sucht Zeugen zu Körperverletzung im Regionalexpress

Die Bundespolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall der sich in einem Regionalexpress von Waldshut nach Basel ereignet haben soll.

Am Montag, 11. September, soll es im Zug RE 3074 gegen 22.39 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen sein. Der 22-jährige Geschädigte stieg zuvor im Bahnhof Waldshut in den Zug. Kurz vor dem Halt in Albbruck soll er von einem bislang unbekannten Mann erst auf den Brustkorb geschlagen und danach mit einem Kopfstoß ins Gesicht verletzt worden sein. Der Tatverdächtige soll danach mit seiner Begleiterin in Albbruck den Zug verlassen haben.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen des Vorfalls. Personen die den Vorfall ebenfalls beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen eventuell fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Bad Säckingen: Einbruch ins Waldbad – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte drangen laut Polizei in der Zeit von Sonntag, 10. September gegen 21.20 Uhr, und Montag, 11. September, 8.10 Uhr, gewaltsam ins Waldbad in Bad Säckingen ein und entwendeten aus einem Tresor eine größere Menge Bargeld.

Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 07761 9340 zu melden.

Bad Säckingen: Unbekannter beschädigt geparktes Auto – Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person hatte am Montag, 11. September, zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr das Auto eines 29-Jährigen in der Scheffelstraße in Bad Säckingen zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07761 9340 zu melden.

Waldshut-Tiengen: Auto stößt mit Traktor zusammen

Einen nicht alltäglichen Unfall mussten Beamte des Polizeireviers Waldshut am Montag, 11. September, gegen 15.50 Uhr auf der Kreisstraße 6551 in der Ortsdurchfahrt von Indlekofen aufnehmen.

Eine 79-jährige Autofahrerin war laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Traktor eines 21-jährigen Mannes zusammengestoßen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand, der Schaden am Auto der Frau wurde auf rund 8.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Traktor wurde laut Polizei auf ungefähr 1000 Euro beziffert.

Stühlingen: Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab und wird verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Montag, 11. September, eine 18-jährige Autofahrerin auf der K6593 zwischen der Einmündung L159 und Bettmaringen in Richtung Bettmaringen in einer Linkskurve mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte gegen mehrere Bäume, bevor das Auto zum Stillstand kam. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt, am Auto entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe, schreibt die Polizei.

Jestetten: Unfallverursacher flüchtet von der Unfallstelle – Zeugen gesucht

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag, 11. September, gegen 17.20 Uhr, in der Schaffhauser Straße in Jestetten auf dem Parkplatz eines Discount-Marktes.

Nach bisherigem Kenntnisstand hatte ein bislang unbekannter Autofahrer einen roten Ford Focus beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Jestetten (07745 7234) hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeiposten oder unter der Rufnummer 07751 8316531 beim Polizeirevier Waldshut zu melden.