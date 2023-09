Lauchringen: Diebe entwenden Selbstbedienungskasse

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben schon am vergangenen Montag, 4. September, im Zeitraum zwischen 1 und 2 Uhr mehrere Personen in der Hauptstraße eine sogenannte Selbstbedienungskasse entwendet. Die Kasse stand auf einem mit Beton gefüllten Holzfass in Unterlauchringen und war fest verankert. Den Dieben war es nicht gelungen, nur die Kasse zu entwenden, weshalb sie sie mitsamt Fass mitnahmen.

Der Wert des Diebesguts ist bislang Gegenstand der Ermittlungen und kann nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Tiengen (07741 8316-283) hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und bittet Personen, die zur infrage kommenden Zeit etwas gehört oder gesehen haben, sich beim Posten oder beim Polizeirevier Waldshut unter der Rufnummer 07751 8316-531 zu melden.

Görwihl: Motorradfahrer stürzt

Ein 24-jähriger Motorradfahrer fuhr laut Polizeiangaben am Samstag, 9. September, zwischen Rüßwihl und Görwihl, als er gegen 9 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve stürzte.

Nach bisherigen Erkenntnissen rutschte er dann mitsamt Maschine von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt, der entstandene Schaden an der Maschine wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

St. Blasien: Motorradfahrer stoßen zusammen

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Samstag, 9. September, gegen 10.30 Uhr auf der L150 zwischen St. Blasien und Mutterslehen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer von St. Blasien in Richtung Mutterslehen. In einer Rechtskurve soll er auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort kam es zur Kollision mit einem 59-jährigen Motorradfahrer.

Der 59-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden, der Unfallverursacher wurde nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den Motorrädern wurde auf 16.000 Euro geschätzt.

Laufenburg: Einbruch in Gaststätte

Am Sonntag, 10. September, wurde laut Polizeiangaben in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr in eine Gaststätte in der Altstadt eingebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand brach ein unbekannter Täter die Eingangstür auf und verschaffte sich so Zutritt.

Aus der Gaststätte wurde eine noch unbekannte Menge Bargeld entwendet. Der Polizeiposten Laufenburg (07763 9288-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Posten oder unter der Rufnummer 07761 934-0 beim Polizeirevier Bad Säckingen zu melden.

Klettgau/Riedern am Sand: BMW schneidet Motorrad und flüchtet

Die Polizei informiert über einen Unfall am Samstag, 9. September, gegen 18.10 Uhr: Ein 53-jähriger Motorradfahrer, ein noch unbekannter Fahrer einer weißen BMW-Limousine und ein weiterer Autofahrer fuhren auf der L163 zwischen Unterriedern und Oberriedern in Richtung Grießen.

Der BMW-Fahrer wollte nach bisherigem Kenntnisstand das vorrausfahrende Motorrad und den vorausfahrenden Pkw überholen. Dabei soll er den Motorradfahrer geschnitten haben, welcher dadurch von der Fahrbahn abkam und stürzte.

Der 53-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. Der am Motorrad entstandene Schaden ließ sich bislang nicht beziffern.

Die Verkehrspolizei in Waldshut hat die Ermittlungen nach dem Fahrer des BMW aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die etwas zum Unfallgeschehen oder zum gesuchten Fahrer mitteilen können, sich beim Polizeirevier Waldshut unter der Rufnummer 07751 8316-531 zu melden.

Tiengen: Mehrere Fahrzeuge auf Schwimmbadparkplatz beschädigt

Am Sonntag, 10.September, wurden zwischen 13 und 18 Uhr auf dem Parkplatz des Tiengener Freibads insgesamt drei Fahrzeuge durch eine bislang unbekannte Person zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Polizisten des Polizeipostens Tiengen (07741 8316-283) haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich beim Posten oder beim Polizeirevier in Waldshut unter der Rufnummer 07751 8316-531 zu melden.

Schwörstadt: Auto auf Parkplatz angefahren

Auf einem Parkplatz in der Straße „Im Steinfacht“ wurde am Freitag, 8. September, zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr ein Suzuki Celerio beschädigt. Vermutlich wurde der Sachschaden von rund 750 Euro von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Rangieren verursacht.

Da sich um den Parkplatz einige Einzelhandelsgeschäfte befinden, hofft das Polizeirevier Schopfheim auf Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07622/666980 zu melden.