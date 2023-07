Riehen/CH: Das Auto bleibt auf der Seite liegen

Ein 76-Jähriger hat am Dienstag, 18. Juli, gegen 9.30 Uhr, in Riehen im Kanton Basel-Stadt bei Lörrach mit seinem Auto eine Straßenlaterne umgefahren und ist in eine Hauswand gekracht. Laut Mitteilung der Kantonspolizei ging der Unfall glimpflich ab. Der Fahrer wurde leicht verletzt, ein Fußgänger konnte gerade noch zur Seite springen.

Der Wagen rollte laut Angaben aus bisher nicht geklärten Gründen an der Kreuzung Schmiedgasse/Bahnhofstraße über den Gehweg in die Laterne und in die Wand. Der Fußgänger reagierte sofort, um nicht umgefahren zu werden. Der Fahrer hatte keinen Alkohol intus, wie der Alcomatentest ergab.

Der Verkehr war im Umfeld des Unfalls für etwa eine Stunde eingeschränkt.

Diejenigen, die etwas zum Unfallhergang sagen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei (0041 61 2080600, E-Mail: KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch) zu melden.

Mit geöffneter Heckklappe liegt das Auto auf der Seite. | Bild: Kantonspolizei Basel-Stadt

Klettgau: VW kracht in einen Jaguar

Bei Geißlingen sind am Montag, 17. Juli, 15.50 Uhr, ein Jaguar und ein VW zusammengestoßen. Laut Mitteilung der Polizei wurden drei Insassen verletzt. Zwei kamen mit Rettungswägen in ein nahegelegenes Krankenhaus, einer wurde mit dem Rettungshubschrauber abgeholt.

Ein 61-Jähriger fuhr laut Beschreibung mit seinem Jaguar auf der Eisenbahnstraße Richtung L163. Mit dabei eine gleichaltrige Beifahrerin. Er stoppte seinen Wagen an der Landesstraße zu spät. Das Fahrzeug ragte ein Stück in die Straße.

Aus Richtung Lauchringen näherte sich ein VW mit dessen 35-jährigen Fahrer. Der drückte voll auf die Bremse. Den Zusammenstoß konnte er nicht verhindern.

St. Blasien: Handwerksarbeiten lösen Großeinsatz aus

130 Feuerwehrleute aus verschiedenen Abteilungen und 30 Einsatzkräfte des Rettungsdienst sind am Montag, 9.55 Uhr, zu einem Schmorbrand in einer Klinik in St. Blasien ausgerückt. Laut Polizeimeldung verursachten Mitarbeiter der Klinik mit einem Trennschleifer einen Funkenflug, der zu einem Schmorbrand führte. 70 Patienten wurden vorsorglich in andere Klinikbereiche verlegt.

Der Schmorbrand verursachte starken Rauch. Ein Feuer sei nicht ausgebrochen. Laut Angaben hatten die Feuerwehrleute schnell alles unter Kontrolle. Keiner wurde verletzt.

Rheinfelden: 16-Jähriger stürzt mit seinem Motorrad

Ein 16-Jähriger ist an der Kreuzung Römer-/Müßmattstraße in Rheinfelden am Montag, 17. Juli, gegen 21 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad gestürzt. Ein Autofahrer übersah den jungen Zweiradfahrer und bog ab. Der 16-Jährige legte eine Vollbremsung hin, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wie die Polizei schreibt. Er hatte Glück und wurde beim Sturz leicht verletzt.

Den Schaden am Zweirad beziffert die Polizei mit rund 500 Euro.

Das Polizeirevier Rheinfelden (07623 74040) hofft auf Hinweise zum unbekannten Autofahrer. Er soll 40- bis 50-jährig sein, er habe eine Glatze und war mit einem schwarzen Mercedes (T-Modell) mit Lörracher Kennzeichen unterwegs.

Lörrach: Zwei Unbekannte räumen Parfümregal aus

Wie dreist! Nahezu vor den Augen der Mitarbeiter und des Ladendetektivs haben am Montag, 17. Juli, 13.15 Uhr, zwei unbekannte Männer in einem Drogeriemarkt in der Fußgängerzone in Lörrach ein Parfümregal ausgeräumt. Wie die Polizei mitteilt, gelang den beiden die Flucht, die Fahndung blieb ohne Erfolg.

Die Männer seien zielstrebig in die Parfümerie-Abteilung marschiert. Ungeniert packten sie laut Angaben Parfüme in ihre Sporttaschen. Eine Mitarbeiterin sah dies und wollte die Männer aufhalten. Sie griff nach der Sporttasche des einen, um ihn festzuhalten. Der zweite flüchtete indes mit seiner Beute.

Der Ladendetektiv eilte herbei, um der Verkäuferin zu helfen. Auch der zweite Mann konnte entkommen. Aber er ließ die gefüllte Tasche fallen. Der Detektiv verfolgte den Mann. Er sah, wie die beiden Unbekannten in der Spitalstraße in ein Auto mit französischen Kennzeichen stiegen und davonfuhren.

Lörrach: In der Innenstadt gegen Baum geprallt

Ein Mann (22) ist mit seinem Auto am Montag, 17. Juli, kurz vor 18 Uhr, in der Bahnhofstraße in Lörrach in einen Baum gekracht. Vermutlich, weil er zu schnell fuhr, kam er nach links von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Der Mann blieb unverletzt.

Das Auto hat nur noch Schrottwert. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 18.000 Euro.

Maulburg: Auto kracht in Laterne

In der Hauptstraße in Maulburg ist ein 69-Jähriger am Montag, 17. Juli, 12.10 Uhr, mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in eine Straßenlaterne gekracht. Die Polizei schreibt von einer medizinischen Ursache. Der Mann kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Der Schaden am Auto (Totalschaden) soll bei rund 10.000 Euro liegen. Dazu kommt der Schaden an der Laterne von etwa 5000 Euro.