von Ursula Freudig

„Es wird heiß am Hochrhein“ – hitzeangepasste Stadtentwicklung“ – unter diesem Motto fanden am Montag grenzüberschreitende Aktionen in Waldshut und Koblenz unter Regie der Hochrheinkommission statt. Hintergrund ist der Klimawandel. Die Pflanzung von jeweils einem Baum auf deutscher und Schweizer Seite, ein Vortrag mit Diskussion und abschließendem Apéro standen im Mittelpunkt des Tags mit politischen Vertretern beiderseits des Rheins.

Bäume für das Klima und die Freundschaft

Rahmen für das Pflanzen der Bäume war das Projekt „Klimaoase“. In Koblenz wurde als Geschenk Waldshuts eine Esskastanie auf einem Schulhof gepflanzt. Die Koblenzer schenkten im Gegenzug Waldshut eine Zerreiche, für die eine kleine Fläche des Parkplatzes gegenüber der Stadtscheuer weichen musste.

Das Projekt Klimaoase Das Projekt Klimaoase will für den Klimawandel sensibilisieren und steht für einen Baustein, der Städte klimafitter macht. Durch Baumpflanzungen in stark bebauten Siedlungsgebieten werden kleine Klimaoasen geschaffen und die Idee von Gemeinde zu Gemeinde weitergegeben. Mehr Grün statt Beton, Stein und Asphalt ist das Ziel. Grenzüberschreitend geht das Projekt in die zweite Runde. In Bad Säckingen ist vor einem Jahr die erste Klimaoase entstanden mit Stein/CH als Partnergemeinde. Hinter dem Projekt stehen das Bundesamt für Umwelt (CH), der Kanton Aargau, Naturama (CH) und die Hochrheinkommission, die sich allgemein für die Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit einsetzt.

„Die Bäume sind Wahrzeichen dafür, dass wir uns heute für etwas einsetzen, von dem wir morgen profitieren“, so der Koblenzer Gemeindeammann Andreas Wanzenried. Landrat Martin Kistler sagte: „Der Baum soll wachsen und gedeihen, wir setzen mit ihm ein gutes Zeichen in unserer Stadt und für die Grenzregion.“ Kistler verwies zudem auf den schlechten Zustand des Waldes, der den Klimawandel im Landkreis Waldshut besonders sichtbar machen würde.

Die Zerreiche gegenüber der Stadtscheuer Waldshut steht: Darüber freuen sich Norma De Min (Klima-Aktivistin), Stephan Attiger (Regierungsrat Kanton Aargau), Andreas Wanzenried (Gemeindeammann Koblenz), Philipp Frank (Oberbürgermeister Waldshut-Tiengen) und Martin Kistler (Landrat Landkreis Waldshut). | Bild: Ursula Freudig

Der Gemeindeammann und der Landrat hoben mehrmals hervor, wie wichtig auch beim Klima die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sei, um voneinander zu lernen und zu profitieren, um so gemeinsam gute Lösungen zu finden. Einig war man sich auch darin, dass der Kampf gegen die bislang weiter fortscheitende Erderwärmung einhergehen muss mit guten Strategien und Maßnahmen, die eine hitzeangepasste Stadtentwicklung im Auge haben.

Stefan Meier aus Bad Säckingen, Ideengeber für die grenzüberschreitende Aktion und Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung Aargau. | Bild: Ursula Freudig

„Die Baumpflanzaktion war nach Bad Säckingen und Stein der zweite Akt unserer grenzüberschreitenden Initiative Klimaoase, Laufenburg und Rheinfelden folgen eventuell.“ Stefan Meier, Ideengeber für die grenzüberschreitende Aktion

Die Klimastrategie des Kantons Aargau

Nach den Baumpflanzungen ging es in Räumen der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut weiter. Rund 60 Interessierte waren gekommen. Sie hörten zunächst einführende Worte von Stephan Attiger (Regierungsrat Kanton Aargau), der von besorgniserregenden Entwicklungen sprach und ebenfalls zur Zusammenarbeit aufrief.

Danach stellte Norbert Kräuchi, Abteilungsleiter Landschaft und Gewässer im Kanton Aargau, in seinem Vortrag Eckpunkte der Klimastrategie des Kantons Aargaus.

Witzige Werbung – ernster Hintergrund: Mit solchen Karten fordert der Kanton Aargau zu Maßnahmen gegen die zunehmende Hitze in Städten auf. | Bild: Ursula Freudig, Illustration: Joel Roth.

Nachfolgend einige Maßnahmen, die der Kanton als zielführend ansieht, um hohen Temperaturen in Städten entgegenzuwirken und abkühlende Wirkung zu erzielen. Grün statt grau: Bäume pflanzen, öffentliche und private Grünflächen anlegen, Begrünung von Fassaden, Dächern, Innenhöfen. Wasserflächen wie Bäche und Brunnen erhalten Versiegelung von Flächen entgegen wirken und Versickerungsmöglichkeiten schaffen.

Mit klimafreundlichen Materialien Straßen und Gebäude bauen. Korridore, durch die kühlende Luft beispielsweise von Wäldern oder Grünflächen in Siedlungen kommt, offen halten. Regenwasser speichern. Sein Fazit: Gezielte Förderung der grünen und blauen Infrastruktur.

Der Klimawandel Konsens ist heute, dass die Erwärmung der Erde hausgemacht ist durch vom Menschen verursachte Veränderungen im Treibhausgashaushalt der Erd-Atmosphäre. Die Treibhausgase absorbieren einen Teil der von der Erde abgegebenen Wärmestrahlung. Dadurch wird die Erde erwärmt und Leben auf ihr ist möglich. Durch die Verbrennung fossiler Energieträger nehmen die Treibhausgase fortwährend zu, so dass mehr Wärmstrahlen der Erde absorbiert werden. Die Wärmeabstrahlung der Erde ins Weltall wird also verringert, was eine zunehmende Erwärmung der Erde zur Folge hat.

Maßnahmen für das Klima in Waldshut-Tiengen

In der abschließenden Gesprächsrunde, die von Vanessa Edmeier, (Geschäftsführerin Hochrheinkommission) moderiert wurde, äußerte sich neben Teilnehmern aus dem Kanton Aargau, auch Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank.

Er verwies auf einen Maßnahmenkatalog, der mit Blick auf das Klima erstellt werden soll. Unabhängig davon sei aber schon einiges ins Laufen gebracht worden wie die schrittweise energetische Sanierung der 170 städtischen Liegenschaften, die Eröffnung eines Klimawandelpfads, die stufenweise Umstellung des Fuhrparks der Verwaltung auf Elektro und ein Schul-Erweiterungsbau (Gurtweil) soll aus Holz gebaut werden.

Die Gesprächsrunde: Zum Thema „Hitzeangepasste Stadtentwicklung“ sprechen in Räumen der Stoll-Vita-Stiftung Vanessa Edmeier (von links, Moderation, Geschäftsführerin Hochrheinkommission), Philipp Frank (Oberbürgermeister Waldshut-Tiengen), Rhea Mollet (Landschaftsarchitektin und Raumentwicklerin Basel), Andreas Wanzenried (Gemeindeammann Koblenz) und Norbert Kräuchi (Abteilungsleiter Landschaft und Gewässer Kanton Aargau). | Bild: Ursula Freudig

Mit einem gemütlichen Beisammensein unter der großen, schönen, schattenspendenden Platane im Garten der Stoll-Vita-Stiftung klang der temperaturmäßig heiße Tag mit Getränken, knusprigem Schweizer Brot und würzigem Schweizer Käse aus.