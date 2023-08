Die Triebspitzen der Buchen sind kahl. In ihrer Skelettgestalt ragen nur dürre Äste aus der Krone. Sie haben kein Laub getrieben. Ein Zeichen unzureichenden Wasserversorgung, weiß Ralf Göhrig. Er ist Revierförster in Jestetten und arbeitet in der Landesforstverwaltung. „Ohne Wasser, kein Leben“, fasst es der Forstwirt zusammen. Wie Menschen sind Bäume auf Wasser angewiesen.

Bäume sind auf Wasser angewiesen

Entlaubte Triebspitzen treten erst nach mehreren Jahren Dürre in Folge auf, wenn auch die tieferen Schichten entwässert sind, ergänzt Göhrig. Das ist wie beim Menschen problematisch: „Jedes geschwächte Wesen ist anfällig für Krankheiten“, betont der Förster.

Seit über 30 Jahren ist Ralf Göhring Förster. Er zeigt, welchen Einfluss Regen auf Wald und Boden hat. | Bild: Rasmus Peters

Doch wie ist das im anfangs so verregneten August? Gerade in der ersten Wochen zeigte sich der August phasenweise trist verregnet. Aber das ist nur die menschliche Perspektive auf die Wetterlage. Den Bäumen und insbesondere dem Boden ist das regnerische Wetter sehr zuträglich – zumindest unter bestimmten Umständen. Dazu weiß Ralf Göhrig mehr.

Wald ist wie Menschen bei Tisch

Einen Wald könne man sich vorstellen wie eine Gruppe Menschen an einem Esstisch. Die Mahlzeit steht bereit und jeder will und soll satt werden. Der Waldboden ist der Tisch mit den Nahrungsmitteln. Die Wurzeln sind das Besteck der Bäume. Darüber nehmen sie das Wasser zu sich.

Wie trinkt ein Baum? Kahl ragt ein hoher Stamm empor. Erst nach einigen Metern sprießt das Laub. Aber wie kommt das Wasser aus dem Boden dorthin? „Kapilarkräfte pumpen Wasser in die Krone“, erklärt Förster Ralf Göhrig. Der Weg des Wassers durch den Stamm sei Göhrig zufolge vergleichbar mit einem Strohhalm. Steht dieser in einem Wasserglas, steigt die Flüssigkeit darin höher als im Glas. Die Wassermoleküle im Röhrchen ziehen sich aufgrund der Oberflächenspannung zusammen und steigen höher, je dünner das Gefäß ist. Im Falle eines Baumes führen winzige Wurzelhärchen das Wasser in die dünnen Leitungsbahnen im Holz. Unterstützt wird dieser Vorgang über Poren auf der Blattunterseite. Dort verdunstet Wasser, wodurch Unterdruck entsteht, der dem Wasser zusätzlichen Auftrieb gibt. Im Prinzip ähnlich wie in einem Mokka-Kännchen drückt das Wasser nach oben, bis es in der Baumkrone ankommt und Äste sowie Laub mit Nährstoffen versorgt.

Winterniederschlag wichtiger als Sommergewitter

Sommertrockenheit spiele für den Altbestand kaum eine Rolle. Die Bäume wurzeln in bis zu zwei Metern Tiefe im Grundwasserbereich und leben vom Winterniederschlag. Der mäßig starke, dafür andauernde Regen tränkt den Boden und gelangt bis in die tieferen Erdschichten.

Ist Regen gut für den Wald? Video: Rasmus Peters

Dem gegenüber sickere kurzer Sommerregen nicht weit genug in den Boden ein, erläutert der Forstwirt. Junge Bäume, Kräuter und Gräser profitierten dafür von ihm, weil sie weniger tief wurzeln. Ohne sommerliche Regenfälle würden sie gar eingehen und vertrocknen, fährt Göhrig fort.

Ein Sommergewitter wiederum bekomme dem Wald wenig, schildert der Förster. Die großen Tropfen zerschlagen die Bodenporen, wodurch sie kein Wasser aufnehmen können. Im Gegenteil: den Regen sogar abweisen.

Wie funktioniert die Wasserversorgung des Waldes? Video: Rasmus Peters

Wasserspeicher wieder voll

„Ab Mitte Mai hat die warme und niederschlagsarme Witterung zu einer raschen Entleerung der Bodenwasserspeicher geführt“, schildert Heike Puhlmann, Leiterin Boden und Umwelt der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg.

Die Grafik zeigt die Bodenfeuchte im Forschungswald der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, bei Freiburg. Laut Forschungsanstalt seien die Werte vergleichbar mit denen im Hotzenwald. Die farbigen Linien zeigen den Bodenfeuchteverlauf im aktuellen Jahr in drei verschiedenen Tiefen (rot: 15 cm, grün: 30 cm, blau: 60 cm Bodentiefe). Die X-Ache gibt die Monate an, die Y-Achse zeigt pflanzenverfügbares Bodenwasser in Prozent. Die Graustufen zeigen Vergleichswerte seit Beginn der Messung (hellgrau 50 Prozent, dunkelgrau 90 Prozent). Abzulesen ist eine rasche Entleerung der Bodenwasserspeicher ab Mitte Mai. Die Niederschläge im August haben den Bestand wieder gut aufgefüllt. | Bild: Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg/Ute Schönlein

Mit den Niederschlägen in der zweiten Julihälfte und der nassen Witterung der vergangenen Wochen kam für die Bäume die Erleichterung und die Wasserspeicher haben sich teilweise wieder aufgefüllt, sodass für diese Jahreszeit typische Bodenverhältnisse bestehen.

„Der Bereich Hotzenwald ist aktuell eher gut wasserversorgt“, sagt Heike Puhlmann. Sie leitet die Abteilung Boden und Umwelt der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. | Bild: Christian Hanner

Das pflanzenverfügbare Wasser ist laut Puhlmann damit in diesem Jahr ausreichend vorhanden: „Der Bereich Hotzenwald ist aktuell eher gut wasserversorgt“, sagt sie. Lediglich in den tieferen Lagen des Hochrheins insbesondere südlich des Rheinnebenflusses Wiese herrschten trockenere Verhältnisse.

Laub bindet Wasser

Vor Trockenheit bewahren Bodenbewuchs, abgefallenes Laub auf dem Grund sowie das Blätterdach. Gerade im Sommer halten sie die einfallende Sonne ab und verhindern eine stärkere Wasserverdunstung, erläutert Ralf Göhrig. Das kühlt den Wald und bindet letztlich die Feuchtigkeit im Waldboden, fügt er hinzu.

Das Waldlaub hält den Boden länger feucht. Es schützt die Erde vor Sonneneinstrahlung und damit vor beschleunigter Wasserverdunstung. | Bild: Rasmus Peters

Wasser wichtig für Harz

Ausreichend Flüssigkeit ist nicht nur zur Nährstoffversorgung notwendig, sondern auch zur Verteidigung: Eine Fichte beispielsweise könne sich gegen Borkenkäfer behaupten, indem sie Harzfluss anregt, erklärt Gemeindeförster Ralf Göhrig.

Im klebrigen Sekret gefangen, stirbt der Schädling. Steht dem Baum jedoch nicht ausreichend Flüssigkeit zu Verfügung, kann er kein Harz produzieren und der Borkenkäfer frisst sich durch die Rinde in den lebendigen Teil des Baumes.

Rinde schützt den Baum

Die Rinde, genauer gesagt die Borke, schützt den Baum vor Frost, Hitze, Regen, Wind und Schädlingen. Sie schirmt das dahinterliegende Kambium ab. Zusammen mit den ersten maximal drei Jahresringen enthält das Kambium die Kapilaren des Baumes, seinen Trinkmechanismus. Der aktive, wasserführende Teil eines Baumes ist damit vergleichsweise klein.

Mischwald zweier Generationen beim Wildgehege in Waldshut-Tiengen: Die hohen Bäume wurzeln bis in den Grundwasserbereich. Die jungen Gehölze wurzeln deutlich höher. | Bild: Rasmus Peters