Hochrhein vor 5 Stunden Autofahrer aufgepasst! A 98 bei Rheinfelden wird für vier Nächte voll gesperrt Wartungsarbeiten an der Technik im Herrschaftsbucktunnel vom 12. bis 16. Dezember. A 98 zwischen dem Autobahndreieck Hochrhein und der Anschlussstelle Rheinfelden-Ost wird in dieser Zeit von 20 bis 5 Uhr gesperrt.

Am Herrschaftsbucktunnel erfolgen die jährlichen Wartungsarbeiten und Funktionstests an der Leit- und Verkehrstechnik sowie an der Brandmeldeanlage. (Archivbild) | Bild: Olheide, Monika