Energiedienst hat den Auftrag für die Wasserstoff-Elektrolyseanlage im Projekt Reallabor H2 Wyhlen vergeben. Der Auftrag mit einem Volumen im zweistelligen Millionenbereich ging laut Mitteilung des Unternehmens an ein Konsortium unter der Führung von Apex.

Er beinhaltet Planung, Herstellung, Lieferung und Montage einer 5-MW-Power-to-Gas-Anlage am Standort Grenzach-Wyhlen. Als Elektrolysetechnologie wurde eine Proton-Exchange-Membrane ausgewählt. Der Elektrolyseur soll von Plug Power geliefert werden.

Aktuell betreibt Energiedienst in Wyhlen bereits eine alkalische Power-to-Gas-Anlage mit einer Elektrolyseleistung von einem Megawatt. Sie produziert seit 2019 grünen, also CO 2 -freien Wasserstoff. Mit der nun erfolgten Auftragsvergabe wird die Produktionskapazität um weitere 5 Megawatt erweitert. Damit entstehen bis 2025 am Energiedienst-Wasserkraftwerk Wyhlen die größten Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff in Süddeutschland. Sie sollen zur regionalen Versorgung von Industrie und Kunden in der Mobilität dienen.

Bild: Müller, Cornelia

Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Forschungsprojekt „Reallabor H2-Wyhlen“ ist Teil der Aktivitäten der EnBW-Gruppe, mit denen sie ihren Kunden neben Strom langfristig auch gasförmige Energieträger CO 2 -frei verfügbar machen will. Diese Demonstrationsprojekte ermöglichen Energiedienst und ihrer Konzernmutter EnBW, gemeinsam neue Fähigkeiten für das Zukunftsthema Wasserstoff aufzubauen und grünen Wasserstoff zukünftig bezahlbar herzustellen.

Die beteiligten Unternehmen Über EnBW Die EnBW ist mit über 26.000 Mitarbeitern eines der größten Energieunternehmen in Deutschland und Europa. Sie versorgt rund 5,5 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wasser sowie Dienstleistungen und Produkten in den Bereichen Infrastruktur und Energie. Bis 2025 wird EnBW rund 4 Milliarden Euro in den weiteren Ausbau der Wind- und Solarenergie investieren. Ende 2025 soll über die Hälfte des Erzeugungsportfolios aus Erneuerbaren Energien bestehen. Über Energiedienst Die Energiedienst-Gruppe beliefert rund 290.000 Kunden mit Strom. Sie beschäftigt über 1000 Mitarbeiter, davon etwa 50 Auszubildende. Als eines der ersten Energieunternehmen ist die Gruppe klimaneutral. Zu ihr gehören die Energiedienst Holding AG, die Energiedienst AG, die ED Netze GmbH, die Messerschmid Energiesysteme GmbH, die my-e-car GmbH, die EnAlpin AG und die tritec-winsun AG. Die Energiedienst Holding AG ist eine Beteiligungsgesellschaft der EnBW.

Jörg Reichert, Geschäftsführer von Energiedienst: „Wir freuen uns, dass das Projekt eine weitere Hürde genommen hat. Regenerative Energieträger und neue Speichermöglichkeiten für nachhaltige Energie werden angesichts der aktuellen Entwicklung immer wichtiger. Mit unserem grünen Wasserstoff wollen wir helfen, die Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle noch weiter zu senken.“

Projektleiterin Reihaneh Zohourian aus der EnBW-Forschung zeigt sich erfreut: „Als Energieträger wird Wasserstoff eine Schlüsselrolle in der Energiewende spielen. Mit der Vergabe erreichen wir einen wichtigen Meilenstein für das Demonstrationsprojekt ,H2-Wyhlen‘, mit dem wir wichtige Erkenntnisse für die Produktion von Wasserstoff mit Elektrolyse für EnBW gewinnen wollen. Unsere Tochter Energiedienst spielt hier als Betreiberin eine wichtige Rolle.“

Grenzach-Wyhlen Energiedienst baut am Hochrhein die größte Power-to-Gas-Anlage Süddeutschlands Das könnte Sie auch interessieren