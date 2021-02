Im Januar steigt in den Landkreisen Lörrach und Waldshut, dem Zuständigkeitsbereich der Arbeitsagentur Lörrach, die Arbeitslosigkeit deutlich um rund 1000 Arbeitslose auf nunmehr 11.011 Personen an. Was auf den ersten Blick außergewöhnlich aussieht, zeigt sich auf den zweiten Blick als normale saisonale Entwicklung, wenngleich auf einem hohen Niveau. Das das sagt Horst Eckert, Leiter der Lörracher Arbeitsagentur.

Horst Eckert, Leiter der Agentur für Arbeit Lörrach. | Bild: Agentur für Arbeit Lörrach

„Neun Prozent mehr Arbeitslose im Vergleich zum Dezember ist üblich, das erleben wir seit zehn Jahren in diesem Umfang.“

Die Auswirkungen des Lockdowns im Dezember haben sich Eckert zufolge nicht in den Arbeitslosenzahlen niedergeschlagen. Doch er gibt zu bedenken: „Allerdings kämpfen wir noch mit dem pandemiebedingten Anstieg vom Frühjahr 2020. Dies lässt sich nur langsam abbauen und wird uns sicher noch eine ganze Weile begleiten.“

Arbeitsmarktdaten im Januar im Überblick Arbeitslosenquote auf Niveau der Wirtschaftskrise 2009 Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach ist gegenüber dem Dezember um 0,4 Prozentpunkte gestiegen und liegt bei 4,9 Prozent. Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 4,5 Prozent aus. Arbeitslosigkeit nimmt in beiden Landkreisen zu Im Januar wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 11.011 Arbeitslose gezählt. Die Arbeitslosenquote stieg im Kreis Waldshut im Vergleich zu Dezember 2020 um 0,4 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent, Das entspricht einem Zuwachs von 352 Arbeitslosen). Im Kreis Lörrach stieg sie um 0,5 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent. Das sind 582 Menschen mehr ohne Arbeit. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und unter 25-Jährige Bei jungen Menschen unter 25 Jahren nahm die Arbeitslosigkeit um 10 Prozent, bei Älteren über 55 Jahre um 9 Prozent zu. Hohe Dynamik auf dem Arbeitsmarkt hält an Im Januar meldeten sich 2.457 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 1.444 Personen direkt aus Beschäftigung und damit nur 114 mehr als im Januar des Vorjahres. Gleichzeitig beendeten 1.518 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 557 Personen eine Arbeit auf und damit nur 53 weniger als im letzten Jahr. Die Nachfrage nach Arbeitskräfte nimmt saisonbedingt leicht ab, liegt aber auf dem Niveau des Vorjahres. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im Januar 2.307 Stellenangebote registriert. Im Berichtsmonat wurden 438 neue Arbeitsstellen gemeldet und damit nur 25 Stellen weniger als 2020.

Im April 28.000 Menschen in Kurzarbeit

Doch der Arbeitsmarkt sei in der Region robust, wie der Leiter der Arbeitsagentur im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärt, und die staatliche Unterstützung in Form des Kurzarbeitergeldes wirke. Dies sei im Jahr 2020 am Hochrhein – einer Region mit starker Tourismus-, Gastronomie- und Handelsbranche und engem Bezug zur Schweiz – besonders nachgefragt worden: „Der Höchststand wurde hier im April 2020 erreicht, als 28.000 Beschäftigte in Kurzarbeit waren“, erläutert Eckert.

In den Wintermonaten werden generell weniger Arbeitskräfte nachgefragt, die Stellenmeldungen liegen jedoch weiterhin in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Fast genauso viele Menschen nahmen eine Beschäftigung auf wie noch im vergangenen Jahr. „Das stimmt mich zuversichtlich, zeigt es mir doch, dass unsere Arbeitgeber mit Weitblick agieren und trotz unsicheren Zeiten Arbeitskräfte einstellen“, so Eckert.

Sorge um junge Menschen ohne Arbeit

Wichtig ist es Eckert auf die Situation junger Menschen hinzuweisen: „Ein wenig Sorge bereitet mir allerdings, dass wir immer mehr junge Menschen bei uns gemeldet haben, die über keinen Berufsabschluss verfügen. Perspektivisch wird es durch Digitalisierung und Strukturwandel immer weniger Tätigkeiten geben, die sich an An- und Ungelernte richten.“ Auf der anderen Seite steige der Bedarf an qualifizierten Fachkräften stetig an. „Um jungen Menschen den Wert von Ausbildung zu vermitteln und dieses Potenzial nicht zu verlieren, richten wir unseren Fokus in diesem Jahr auf die Themen Ausbildung und Qualifizierung.“