Das Alltags-Buddy-Projekt

Seit einem Jahr gibt es Young Caritas am Hochrhein. Das Ziel: Junge Menschen zu Engagement bewegen und sie mit ins Caritas-Boot holen. Wer Lust hat, andere Lebenswelten kennenzulernen und anderen etwas von seiner Zeit schenken möchte, kann mitmachen beim Alltags-Buddy-Projekt von Young Caritas Hochrhein. Es gibt gemeinsame Aktivitäten mit allen Teilnehmern. Interessierte können sich bei Carina Franz per E-Mail an young@caritas-hochrhein.de melden.