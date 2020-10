Die Ausstellung

Die Ausstellung „Grenzfälle – Basel 1933 -1945“ wurde wegen Corona verschoben und ist noch bis 28. März 2021 in der Basler Barfüsserkirche zu sehen. Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr, am Wochenende Einlass in die Sonderausstellung bis 16 Uhr. Dazu gibt es eine Begleitpublikation, die im Christoph Merian Verlag erschienen ist (284 Seiten, 39 Franken), und gratis ein „Dossier für Lehrpersonen“: www.grenzfaelle.ch