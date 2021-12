Der neue Fahrplan der Bahn tritt am morgigen Sonntag, 12. Dezember, in Kraft. Zwischen Basel, Waldshut, Singen und Friedrichshafen werden nun lokbespannte Doppelstockzüge eingesetzt.

Diese bieten niedrigere und breitere Einstiege als die bisherigen Triebwagen und mehr Platz für Fahrgäste, Fahrräder und Gepäck, kündigt die Bahn in einer Pressemitteilung an. Anstatt der Neigetechnik-Triebwagen (Baureihe 612) werden sie alle zwei Stunden auf der Hochrhein- und Bodenseegürtelbahn unterwegs sein.

Zusätzliche Angebote Im Regionalbahnverkehr gibt es am Nachmittag an Schultagen ein fünftes Zugpaar auf der Strecke Waldshut-Stühlingen. Zudem wird der Spätverkehr von Basel an den Hochrhein in den Abendstunden verlängert. Versuchsweise gibt es an den Wochenenden eine neue Abfahrt von Basel nach Waldshut gegen 1 Uhr. Und: Die Züge der Regionalbahn (RB) sollen in der nachmittäglichen Hauptverkehrszeit „nun in einem sauberen 30-Minuten-Takt“ fahren. Der Wechsel auf die Doppelstockzüge Am Tag vor dem Fahrplanwechsel verkehren noch ausschließlich die Triebzüge der Baureihe 612, danach fährt jeder zweite IRE mit den Doppelstockzügen. Das Einscheren der Doppelstockzüge in die Fahrzeugumläufe geschieht in der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember. Die Ticketpreise Der BW-Tarif für verbundüberschreitende Fahrten wird nach zwei Nullrunden in den Jahren 2020 und 2021 zum Fahrplanwechsel im Dezember um durchschnittlich 1,9 Prozent angehoben. Für Fahrten innerhalb der Verkehrsverbünde (Waldshuter Tarifverbund, wtv, und RVL im Landkreis Lörrach) ändern sich die Preise nicht. Die Verbünde haben bereits zum 1. August dieses Jahres eine Tarifanpassung vorgenommen.

Der Nachteil für die Reisenden: Die Fahrt dauert damit etwas länger, weil die Neigetechnik wegfällt. Außerdem fällt damit auch das Fahrziel Ulm alle zwei Stunden weg. Wer vom Hochrhein beispielsweise nach München fahren möchte, muss nun in Friedrichshafen umsteigen.

Hochrhein Warum es nach dem Fahrplanwechsel auf der Hochrheinstrecke keine Direktverbindung mehr von Basel nach Ulm gibt Das könnte Sie auch interessieren