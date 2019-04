Bevor es auf die Baustelle geht, muss an die Sicherheit gedacht werden. Im Büro der Bauleitung im Bereich des Portals Engi ist man darauf eingestellt.

Helme, Sicherheitsjacken und -schuhe: Wer auf der Baustelle unterwegs ist, muss an seine Sicherheit denken. | Bild: Olheide, Monika

Die richtige Ausrüstung ist auch für Journalisten Pflicht.

Sicherheit hat auf der Baustelle oberste Priorität: Das gilt insbesondere für Besucher. Hier Redakteurin Monika Olheide. | Bild: Olheide, Monika

Los geht es am westlichen Tunnelportal Engi. Hier sind in der finalen Bauphase am meisten Bautätigkeiten zu beobachten. Ein Kreisverkehr soll hier entstehen, der zwischen dem bestehenden Kreisel und der Tunneleinfahrt gebaut wird.

Arbeiten an der westlichen Tunneleinfahrt des Galgenbucktunnels, am Portal Engi. | Bild: Olheide, Monika

Hier startet die Fahrt durch den Galgenbucktunnel, der schon im Dezember dieses Jahres für den Verkehr freigegeben werden soll.

Der Galgenbucktunnel ist als zweispuriger Tunnel im Gegenverkehr angelegt. Die Dicke der Betoninnenschale beträgt zwischen 30 Zentimetern auf der zweispurigen Strecke und 50 Zentimetern im Bereich der dreispurigen Vorsortierstreifen an den Tunnelportalen.

Video: Olheide, Monika

Was der Verkehrsteilnehmer sieht, ist übrigens nur ein Ausschnitt des gesamten Bauwerks. Eigentlich ist der Tunnel kreisrund.

Diese Aufnahme aus einer früheren Tunnelbauphase zeigt: Das Bauwerk ist rund. Verkehrsteilnehmer sehen nur einen Ausschnitt. | Bild: KaPo SH

Die Dokumentation ihrer Arbeit ist für die Tunnelbauexperten wichtig.

Dokumentation: Jede Phase des Tunnelbaus wurde festgehalten. | Bild: Olheide, Monika

Aktuell werden die letzten Arbeiten im Tunnel ausgeführt. So beispielsweise am Fahrbahnbelag.

Video: Olheide, Monika

Neben 1061 Metern Tunnel umfasst das Bauwerk zwei oberirdische Abschnitte: Die Anbindung an die Klettgauerstraße im westlichen Bereich Engi und das Bahntal im Osten, wo der Tunnel mit zwei Brücken an das bestehende Straßennetz angeschlossen wird.

Portal Bahntal: Blick auf die neu erstellte Charlottenfelsbrücke über die Schaffhauser­straße. Oben auf dem Berg das Schloss Charlottenfels. Gut zu sehen ist das Tunnelportal Bahntal. Der Tunnel verbindet den bestehenden Eisenbahntunnel der Bahnstrecke Schaffhausen-­Erzingen. | Bild: Bundesamt für Straßen ASTRA

Im Bereich des Portals Bahntal unterquert der Tunnel den Eisenbahntunnel der DB-Strecke Schaffhausen-Erzingen.

Gut zu erkennen: Im Bereich des östlichen Tunnelportals unterquert der Galgenbucktunnel den Bahntunnel. | Bild: Olheide

Acht Jahre sind seit dem offiziellen Spatenstich vergangen. 2018 wurde der Tunnel mit Betriebs- und Sicherheitstechnik, Straßenbelag und und Installationen ausgerüstet. Die Straßenbauarbeiten im Bahntal und der Anschluss an das bestehende Straßennetz wurden weitestgehend abgeschlossen.

Im Dezember 2019 soll der Galgenbucktunnel voraussichtlich für den Verkehr freigegeben werden.