Die Volksbank Hochrhein hat die Nachfolge des zum Jahresende ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden Joachim Mei geregelt. Wie die Bank mitteilt, hat der Aufsichtsrat das langjährige Vorstandsmitglied Klaus-Dieter Ritz (58) zum neuen Vorsitzenden des Vorstandes berufen.

Von Stuttgart an den Hochrhein

Klaus-Dieter Ritz, bislang stellvertretender Vorsitzender des Volksbank-Vorstandes, tritt sein Amt am 1. Januar 2020 an. Neu in den Vorstand berufen wurde Thomas Hintermeier. Der 47-Jährige ist derzeit noch bei der Südwestbank in Stuttgart tätig.

Joachim Mei, seit zehn Jahren Vorstandsvorsitzender der Volksbank Hochrhein, verlässt die Bank zum Jahresende 2019 auf eigenen Wunsch. | Bild: privat, Volksbank Hochrhein

Im Frühsommer hatte Joachim Mei angekündigt, die Volksbank Hochrhein zum Jahresende 2019 auf eigenen Wunsch verlassen zu wollen. Der 53-Jährige steht seit zehn Jahren an der Spitze der Bank. In einer Pressemitteilung würdigt die Volksbank Hochhrhein schon jetzt die Arbeit von Joachim Mei.

Wechsel an den Bodensee

Joachim Mei, der 2009 die Nachfolge von Horst Heller angetreten hatte, wechselt nach seinem Ausscheiden als Vorstand zum Internationalen Bankhaus Bodensee (IBB) in Friedrichshafen.

Thomas Hintermeier (47) wird zum Jahresbeginn 2020 Vorstandsmitglied bei der Volksbank Hochrhein. | Bild: privat, Volksbank Hochrhein

Das künftige Vorstandsmitglied der Volksbank Hochrhein, Thomas Hintermeier, begann seine Karriere 1994 mit einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann. nach Stationen bei den Volksbank Plochingen beziehungsweise Stuttgart, ist der diplomierte Bankbetriebswirt seit 2004 in leitenden Positionen bei der Südwestbank tätig.

47 Jahre alt und verheiratet

Als Generalbevollmächtigter verantwortet der 47-Jährige derzeit das Privat-, Vermögens- und Gewerbekundengeschäft sowie die mobile Finanzberatung.

Der verheiratete Thomas Hintermeier war, so die Pressemitteilung der Volksbank Hochrhein, einerseits in strategischen Projekten im Vertrieb federführend und zum anderen habe er die Beratungsqualität der Südwestbank „maßgeblich vorangetrieben“. Hintermeier wird seine neue Tätigkeit am Hochrhein zum Jahresbeginn 2020 aufnehmen.