von SK

DRK-Kreisbereitschaftsleiterin Renate Reinhart feierte in Hohentengen den 70. Geburtstag. Groß wäre die Gratulantenschar, wenn nicht die Corona-Krise zum Verzicht auf eine Geburtstagsfeier zwänge. Renate Reinhart gehört zu den besonders engagierten und einflussreichen Führungskräften im DRK-Kreisverband.

Vor 50 Jahren wurde Renate Reinhart Mitglied im Deutschen Roten Kreuz. Sie gehört zu den Initiatoren und Gründungsmitgliedern der Jugendrotkreuz-Gruppe ihrer Heimatgemeinde. Im DRK-Ortsverein Hohentengen, der früher „DRK Rheintal“ hieß, erkannte man schnell die Führungsqualitäten der engagierten jungen Frau und wählte sie bereits 1971 zur Bereitschaftsleiterin. Außergewöhnlich: 45 Jahre trug Renate Reinhart in dieser Führungsposition Verantwortung.

1992 wurde Renate Reinhart zur stellvertretenden Kreisbereitschaftsleiterin gewählt, seit 1998 ist sie Kreisbereitschaftsleiterin. Zu den zahlreichen Schulungen, die Renate Reinhart für Führungsaufgaben beim Deutschen Roten Kreuz qualifizieren, zählen Sanitätsausbildungen und spezielle Lehrgänge für Führungskräfte sowie für den Auslandseinsatz.

Unermüdliches Engagement – besonders im sozialen Bereich – zeichnet Renate Reinhart als Rotkreuzfrau aus. Sie organisierte Sammelaktionen für Hilfsgüter und stellte auf dem Anwesen ihrer Familie große Lagerkapazitäten dafür zur Verfügung. Renate Reinhart unterstützt das Kriseninterventionsteam des DRK-Kreisverbands Waldshut und leitet die Weiterentwicklung des sozialen Kleiderladens im Rotkreuzhaus in Waldshut.

Die Geburtstagsjubilarin fördert die gute Zusammenarbeit der DRK-Ortsbereitschaften im Kreisverband untereinander und mit dem DRK-Blutspendedienst. Durch ihr jahrzehntelanges Engagement kennt sie die persönlichen Verdienste vor allem der älteren Rotkreuz-Mitglieder genau und weiß diese so zu würdigen, dass jeder die verdiente Anerkennung erfährt.

Verantwortung übernimmt die Renate Reinhart auch in übergeordneten Gremien. So engagierte sie sich für den Fachausschuss ehrenamtlicher Dienst und als Delegierte der Landesversammlung im Badischen Roten Kreuz. Als Führungskraft trug sie zum Erfolg des Erste-Hilfe-Landesentscheids bei, der 2002 für Wettkampfteams aus ganz Baden in Waldshut ausgerichtet wurde.

Für ihre besonderen Verdienste wurde Renate Reinhart vom Deutschen Roten Kreuz mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Treue-Dienstabzeichen und mit der DRK-Ehrennadel in Gold. Im Jahr 2010 erhielt sie das Ehrenzeichen des Deutschen Kreuzes, 2015 wurde Reinhart zum Ehrenmitglied des DRK-Ortsvereins Hohentengen ernannt.