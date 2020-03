Die Kliniken des Landkreises Lörrach in Lörrach, Schopfheim und Rheinfelden rüsten sich für die Corona-Welle. Aus diesem Grund wurde ein Krisenstab mit Untergremien eingerichtet. Dies teilen die Kliniken mit und geben einen Einblick in die Maßnahmen, die von Kinderbetreuung über Ausfallkonzepte bis hin zu Schutzausrüstung reichen.

Noch liegen laut Mitteilung in den Kliniken des Landkreises Lörrach und im St. Elisabethen-Krankenhaus keine Corona-Patienten. „Doch verschafft der Blick nach Süden, Westen oder Norden Gewissheit: Die Corona-Welle rollt und sie wird auch die hiesigen Kliniken erreichen“, sind sich die Verantwortlichen sicher.

Üblicher Betrieb wird zurückgefahren

„Angesichts der hohen Dynamik und Geschwindigkeit der Situation fahren die Kliniken nun den üblichen Betrieb stufenweise zurück, um Kapazitäten für eine möglicherweise sprunghaft ansteigende Zahl schwerkranker Patienten kurzfristig bereitstellen zu können.“

Appell der Kliniken an alle Menschen in der Region „Durch das Coronavirus werden viele Menschen erkranken. Wir rechnen in unseren Kliniken hier im Landkreis Lörrach, wie andernorts auch, mit vielen schweren Verläufen bis hin zur Beatmungspflicht, was nicht nur ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen treffen kann, sondern auch jüngere.

Es gilt nun für ALLE Bürger, sich verantwortungsvoll zu verhalten, sich nicht in Gruppen zusammenzufinden, sich an Hygiene- und Abstandsregeln zu halten und vorübergehend mal auf die ein oder andere lieb gewonnene Gewohnheit zu verzichten. Nicht nur, um eine Ausgangssperre zu verhindern, wie sie zum Beispiel in Italien und Frankreich verhängt werden musste, weil sich die Menschen nicht an die Regeln gehalten haben. Nein, jeder einzelne hat auch eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern des Gesundheitswesens im Allgemeinen und unserer Kliniken im Besonderen: Unsere Ärzte, Pflegekräfte und weitere Mitarbeiter sind es, die am Ende der Kette stehen und eine mögliche Krankheitswelle stationär versorgen und auffangen müssen. Unsere Ärzte sind es, die am Ende möglicherweise in die schreckliche Situation geraten, entscheiden zu müssen, wer eine Beatmung erhält und wer nicht. Dies ist vermeidbar und jeder Einzelne muss dazu beitragen! Halten Sie sich an die Regeln – es ist nur für einige Wochen!“

Nicht unmittelbar notwendige Operationen werden verschoben: Operationen werden demnach in fünf Dringlichkeitskategorien eingestuft. Wunscheingriffe und notwendige Eingriffe, bei denen der Patient symptomfrei ist, werden ab Mittwoch, 18. März, verschoben. „Die Patienten werden gebeten, sich nicht selbst beim Krankenhaus zu melden, sondern abzuwarten, bis sie angerufen werden.“ Operative Eingriffe der Stufen eins bis drei werden priorisiert und entsprechend der Dringlichkeit weiterhin durchgeführt. Dazu zählen notwendige Eingriffe, bei denen die Patienten Symptome haben, dringliche Operationen (zum Beispiel bei onkologischen Erkrankungen), und Notfälle sowie die Geburtshilfe.

Arbeitsweisen werden angepasst

„Wir haben den Alltag auf der Führungsebene und in weiteren Bereichen so verändert, dass wir uns fast nur noch auf die möglichen eintretenden Szenarien vorbereiten“, berichtet Dr. Bernhard Hoch, Geschäftsführer Medizin der Kliniken des Landkreises Lörrach und des St. Elisabethen-Krankenhauses. Dazu gehört, dass bereits seit längerem nahezu alle Besprechungen und nicht unbedingt notwendigen Fortbildungen abgesagt wurden. Dies betreffe zum Beispiel auch die frisch examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger der hauseigenen Berufsfachschule für Pflege, deren Examensfeier ausfällt. Es wurde ein täglich tagender Krisenstab mit Untergremien für Schwerpunktthemen wie Medizin, Personal oder Organisation eingerichtet.

Pandämiepläne und zusätzliche Beatmungsplätze

In der Zentralen Notaufnahme herrsche derzeit eher Ruhe, man bereite sich auch hier mit diversen Maßnahmen wie weiteren Schulungen auf die erwartete Corona-Welle vor, informieren die Kliniken. „Die Pandemiepläne der Kliniken sehen neben der bereits eingerichteten Isolierstation weitere Isolierbereiche vor. Neben den üblichen 15 Beatmungsplätzen werden weitere Geräte mobilisiert, die als Reserve kurzfristig einsetzbar wären. Zwar halten die Kliniken einen Vorrat an Schutzausrüstung vor, doch bleibt der Nachschub derzeit aus.“

Entscheidend sei die Zeit

„Wir sehen uns für ein erhöhtes Patientenaufkommen immer noch gerüstet“, positioniert sich Geschäftsführer Hoch. „Doch unsere Ressourcen sind endlich und es bleibt das A und O, den Peak der Krankheitswelle abzuflachen. Es ist ein Spiel auf Zeit, bei dem wirklich jeder Einzelne seine Rolle hat und wir alle an einem Strang ziehen müssen. Wenn dies gelingt, können wir mit der Situation umgehen“, so Hoch weiter.