von Matthias Ebner

In Basel steigen die Ticket-Preise für das Anwohnerparken

Im neuen Jahr wird das Parken für die Autofahrer in Basel deutlich teurer: Die Gebühren für das Parken in der blauen Zone sind von 140 auf 284 Franken gestiegen. Anwohner, Besucher und Pendler müssen also bis 100 Prozent mehr fürs Parken bezahlen. Neben der Anwohnerparkkarte erhöht das Verkehrsdepartementes auch die Tagesparkkarte für die blaue Zone. Anstatt wie bisher zehn Franken kostet sie neu 20 Franken. Die Parkkarte für Arbeitspendler stieg von 740 Franken auf 860 Franken. Ziel des Amtes ist, die Zahl der freien Parkplätze zu erhöhen.

ABB verkauft ihre Stromnetz nach Japan

Das Unternehmen ABB hat seine Stromnetzsparte ans japanische Unternehmen Hitachi verkauft. Somit sind die Japaner die Chefs der Stromübertragung im Kanton Aargau, berichtet die "Aargauer Zeitung". Vom neuen Eigentümer Hitachi erwarte der Regierungsrat des Kantons Aargau ein klares Bekenntnis zum Industriestandort Aargau. Die Realität sei, dass die Regierung erst informiert wird, wenn eine Entscheidung nicht mehr beeinflusst werden könne, sagte der Regierungsrat Urs Hofmann. Die Entscheidung von ABB sei für ihn nicht nachvollziehbar.

Kanton investiert 50 Millionen Franken in die Radwege

Die Kantonsregierung Aargau will in den kommenden Jahren in der Region Baden rund 50 Millionen Franken in die Radwege investieren, berichtet die "Aargauer Zeitung". Es soll unter anderem eine Radvorzugsroute von Neuenhof nach Wettingen, Baden und das Siggenthalerfeld nach Turgi und nach Brugg gebaut werden. Ziel ist eine Achse zu erstellen, auf denen Radfahrer ohne Hindernisse ans Ziel gelangen können. Bis 2040 soll das gesamte Radfahrnetz in der Region Baden aufgewertet werden, um Schwachstellen zu beheben und die Sicherheit zu erhöhen.

Nach Brand in Zürich ist die Identität des Toten noch unklar

Nach dem Brand im Untergeschoss eines Hauses in der Birmensdorferstraße 83 in Zürich am 3.¦Januar sucht die Polizei weiter nach der Identität des Toten. Nach den Löscharbeiten entdeckten die Rettungskräfte die Leiche eines Mannes. Wie die Stadtpolizei mitteilt, konnte der Verstorbene bislang nicht abschließend identifiziert werden. Entsprechende Abklärungen der Stadtpolizei und des Instituts für Rechtsmedizin sind noch im Gang, auch die Brandursache wird noch ermittelt. Eine Dritteinwirkung könne allerdings ausgeschlossen werden.