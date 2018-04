Kreis Waldshut Bis spätestens 2025 soll die Hochrheinbahn elektrifiziert sein

Das Land Baden-Württemberg setzt auf die Elektrifizierung der Hochrheinbahn. Laut Mitteilung der CDU-Abgeordneten Felix Schreiner und Sabine Hartmann-Müller hat die Landesregierung die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke in die Kategorie 1 des in Kürze vorliegenden Elektrifizierungskonzepts für das Land aufgenommen. Das heiße konkret, dass die Hochrheinstrecke bis spätestens 2025 realisiert sein soll. Landrat Martin Kistler begrüßt die Priorisierungspläne.

Noch rattern die oft alten Dieselloks mit nicht minder jüngeren Waggons über die Gleise entlang des Hochrheins. Sehr zum Verdruss der Bahnreisenden, die die Züge zwischen Basel und Schaffhausen nutzen. Immer wieder gab es Hoffnungsschimmer, dass die Strecke elektrifiziert wird und die Dieselloks endgültig ausrangiert werden können.

Jetzt hat auch die Landesregierung das Signal auf grün gestellt und den Ausbau der Strecke in die höchste Priorisierungsstufe gestellt.

Priorität im Elektrifizierungskonzept

Wie die beiden CDU-Abgeordneten Felix Schreiner und Sabine Hartmann-Müller in einer Pressemitteilung erklären, habe die Landesregierung die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke in die Kategorie 1 des in Kürze vorliegenden Elektrifizierungskonzepts für das Land aufgenommen.

Das heiße konkret, dass die Hochrheinstrecke damit zu landesweit sechs Elektrifizierungsprojekten gehöre, die bis spätestens 2025 realisiert sein sollen. Eine Vorstellung, die auch der Waldshuter Landrat Martin Kistler ausdrücklich begrüßt.

„Mit Vorlage des Elektrifizierungskonzepts des Landes herrscht nun Klarheit: Der Ausbau der Hochrheinbahn bekommt höchste Priorität. Es freut uns, dass unsere politische Arbeit erfolgreich war“, erklärten die Abgeordneten. Auf Initiative Schreiners war die Elektrifizierung im März 2016 in den grün-schwarzen Koalitionsvertrag aufgenommen worden.

Vorrangiges Ziel müsse es nun sein, dass die Planungsarbeit vorankomme, so Sabine Hartmann-Müller. „Darüber werde ich mir regelmäßig berichten lassen“, so die Abgeordnete, die dem Verkehrsausschuss des Landtags angehört.

Landrat Martin Kistler: "Eine positive Nachricht"

Für Landrat Martin Kistler ist das "natürlich eine positive Nachricht, die sich an das anschließt, was wir mit dem Land in der Umsetzungserklärung vereinbart haben". Kistler: "Der Zug rollt und darf jetzt nicht mehr angehalten werden." Aktuell lief das Entwurfs- und Genehmigungsverfahren. Martin Kistler rechnet, wie auch die Landesregierung, weiterhin mit einer Realisierung bis zum Jahr 2025.

Die Geschichte der Elektrifizierung

Während im benachbarten Landkreis Lörrach auf der Bahnstrecke zwischen Basel und Zell – betrieben von den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) – längst Elektroloks surren und die Menschen pünklich von A nach B bringen, lässt die Elektrifizierung der Hochrheinbahn zwischen Basel und Singen weiter auf sich warten. Ein Blick zurück.