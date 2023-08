Todtmoos/Todtnau vor 4 Stunden Neue Hinweise im Mordfall auf dem Hochkopf und „Aktenzeichen XY ungelöst“ will berichten Vor 26 Jahren wurde die Leiche einer bis heute unbekannten Frau in einem Erdloch bei Todtmoos gefunden. Mittlerweile sind neue Hinweise eingegangen. Am 11. Oktober soll im ZDF berichtet werden.

Fast 26 Jahre ist der Fund der Leiche einer unbekannten 20-jährigen Frau her. Der Weißenbachparkplatz am Hochkopf bei Todtmoos war Fundort (links oben) Das Bild links unten zeigt die Sandalen, die das Opfer trug, rechts ist die Rekonstruktion der Kleidung und Statur des Mordopfers an einer Schaufensterpuppe zu sehen. | Bild: Böhm/Polizeipräsidium Freiburg