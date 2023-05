Es war eine tieftraurige Gemeinderatsitzung am Dienstag. Der plötzliche Tod von Gemeinderat Bernd Sautter (CDU) hat große Trauer und Bestürzung ausgelöst. Der Anblick seines leeren Stuhles, das Blumengesteck an seinem Platz, die von seinen Ratskollegen mitgebrachten Blumen bewegten Jeden im Saal zutiefst.

Bürgermeister Ozan Topcuogullari brachte in seinem Nachruf seine große Betroffenheit zum Ausdruck: „Die Nachricht über den Tod unseres Ratskollegen erschien so unwirklich und realitätsfern, aber mit großem Bedauern müssen wir es ertragen und akzeptieren.“ Bernd Sautter war seit 2004 ohne Unterbrechung Mitglied des Gemeinderates und bis vor drei Jahren Vorsitzender des Gutachterauschusses.

Seine Meinung hatte großes Gewicht

„Er war stets hervorragend für die Gemeinderatsitzungen vorbereitet. Seine korrekte und sachliche Meinung hatte großes Gewicht“, führte der Bürgermeister aus, der auch sein diplomatisches Geschick, seine fundierten und lösungsorientierten Beiträge zu schätzen wusste.

Viel kommunale Gebäude tragen die Handschrift des Architekten. So der Umbau des Rathauses Grießen, der Bau der Erzinger Kindertagesstätte, die Sanierung des Kindergartens in Riedern und andere mehr sowie die aktuellen großen und wichtigen Baumaßnahmen wie das MVZ in Grießen, die Mehrzweckhalle in Geißlingen. „Ich habe Herrn Sautter immer hochgeschätzt, er wird uns allen sehr fehlen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen.“

Viele Erinnerungen bleiben

Stellvertretend für seine Ratskollegen ergriff Michael Albrecht (Grüne) das Wort: „Wir alle verlieren einen wunderbaren Menschen und Freund. Seine große Fachkompetenz, seine vernünftigen Lösungen und pragmatischen Kompromisse haben die Arbeit dieses Gremiums bereichert.“

Man habe einen humorvollen, empathischen und überaus beliebten Menschen verloren. Es blieben viele Erinnerungen an ihn, man sei froh und dankbar ihn gekannt zu haben und darüber, mit ihm ein Stück des Weges gemeinsam gegangen zu sein. „Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, der wir viel Kraft in dieser schlimmen Zeit wünschen.“

Bernd Sautter verstarb im Alter von 62 Jahren.