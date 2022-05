von Albert Moser

Die kleine Gemeinde im Osten des Landkreises und der Musikverein präsentierten sich im besten Gewande. Der MVD hatte von der Jugendgruppe Nightlife ein Überspannungszelt für die Festtage erhalten, was die jungen Aktiven der Kulturgruppe selbstständig aufgebaut haben. Die Aktiven der Alten Herren des FC bauten das Barzelt auf und ab, dies sind nur zwei Beispiele für die gelebte Solidarität im Dorf.

Zahlreiche Ehrenamtliche helfen mit

Viele Bewohner aus den drei Ortsteilen haben sich spontan in die Helferlisten eintragen lassen oder Kuchen für die Kaffeestube gespendet. Der überdurchschnittliche Besuch am Vatertag, das herrliche Sommerwetter sowie die gut aufgelegten Musikvereine Harmonie Lottstetten und der MV Stetten-Bergöschingen unter den Dirigenten Martin Weiss und Rainer Hack sorgten für die langersehnte gute Stimmung.

Der mobile Weinstand des Weingutes Lorenz und Corina Keller aus Erzingen sowie der Bierstand im Festzelt konnten sich über fehlenden Besucherandrang nicht beklagen.

Klettgau Die Besucher genießen edle Tropfen und Flammkuchen unter freiem Himmel Das könnte Sie auch interessieren

Am Nachmittag spielten die Polka Rebellen unter der Leitung von Konrad Binder mit dem Motto „Wenn Blasmusik zur Gaudi wird“ auf und die lies die Stimmung immer mehr ansteigen. Dettighofens Dirigent Bernhard Zimmermann war wohl das bekannteste Mitglied der Polka Rebellen.

Slamjam aus Stühlingen heizt ein

Der Freitagabend gehörte der jüngeren Generation. Die Hiprockband Slamjam aus Stühlingen und Umgebung fetzte mit launigen Rhythmen und Gesang das Festzelt durch die angenehme Sommernacht und es war wirklich Partyflair angesagt. Sie boten einen Querschnitt über Rock, Pop, Soul und Schlager und bestätigten ihre Vielseitigkeit und boten den jüngeren oder junggebliebenen Partygästen Gelegenheit zum ausgelassenen Tanzen oder einfach sich von den Melodien wiegen zu lassen.

Lauchringen Partylaune bis in die Nacht: Forrest Funk rockt Waldfest in Lauchringen Das könnte Sie auch interessieren

Traditionelle Blasmusik am Samstag

Der Samstag gehörte dem traditionellen Bezirksmusikfest des Bezirks 3 des Blasmusikverbandes Hochrhein. Vom Neubaugebiet Kanzelbaum, wo sich die Aktiven mit einem Apero stärkten, ging es durch „Dettighofen Down Town“ zur Abbiegung Gemeindehalle, wo in der leichten Kurve der Ehrengästewagen platziert war und eine große Zuschauer- und Hörerschaft wartete.

Acht Vereine des Bezirks zogen im Marschmusik-Defilee begleitet von Buben und Mädchen – im Volksmund Täfelibuebe und -maitli – mit dem Namenszug des Vereines durch die Straßen.

Für den Einsatz parat. Die jungen Tafelträger führen die Vereine zum Festplatz bei der Gemeindehalle Dettighofen. | Bild: Albert Moser

Der große Gesamtchor spielte geleitet von Bezirksdirigentin Julia Wehinger das passende Lied „An Tagen wie diesen“ was von den acht Musikvereinen sehr eindrücklich herüberkam. Simone Römersperger als eine von zwei Vorsitzenden des Musikvereines Dettighofen begrüßte die Ehrengäste, die acht Musikvereine sowie die vielen Zuschauer und Gäste.

Ansprachen der Ehrengäste

Bürgermeisterin Marion Frei hieß alle Besucher und Aktiven im Namen der Gemeinde Dettighofen willkommen und freute sich über den Anlass und den Mut der Verantwortlichen, da bereits während des Lockdown die Vorbereitungen begonnen haben.

Dettighofen Jetzt ist amtlich: Bürgermeisterin Marion geht offiziell in ihre zweite Amtszeit Das könnte Sie auch interessieren

Wörtlich: „Unser MV Dettighofen wurde herausgefordert, durch die Ungewissheit ob und in welcher Form dieses Fest stattfinden kann. Doch einmal mehr haben zahlreiche Vereinsmitglieder bewiesen, dass ein optimistischer Blick nach vorne hilft, Herausforderungen und Ungewissheiten zu überwinden. So verdanken wir es dem Mut und Engagement der MVD-Mitglieder und zahlreicher Helfer, das wir heute Begegnungen und Gemeinschaft ganz ungezwungen erleben und feiern dürfen.“

Jestetten Auf dem Melzerareal in Jestetten geht es immer noch nicht vorwärts Das könnte Sie auch interessieren

Die Verantwortlichen des Blasmusikverbandes Hochrhein, die beiden Vizepräsidenten Brigitte Russ und Ralf Eckert sowie der CDU-Bundestagsabgeordnete und Präsident des Verbandes Felix Schreiner hatten allen Grund zur Freude über das gelungene Event. Schreiner bedankte sich bei den ebenfalls anwesenden Landtagsabgeordneten Niklas Nüssle (Grüne) und

Sabine Hartmann-Müller (CDU) für die Unterstützung aus Stuttgart, da in

der veranstaltungslosen Zeit immerhin 200.000 Euro in die Kasse des Verbandes geflossen seien und so die Vereine mit dem nötigsten ausgestattet wurden.

Die Ehrengäste nehmen das Marschmusik-Defilee ab (von links): Rita Schwarzelühr-Sutter, Staatssekretärin und Bundestagsabgeordnete, Niklas Nüssle, Landtagsabgeordneter, Ozan Topcuogullari, Bürgermeister Klettgau, Sabine Hartmann-Müller, Landtagsabgeordnete, Dominic Böhler, Bürgermeister Jestetten, Simone Römersperger, Vorsitzende, Felix Schreiner, Präsident und Bundestagsabgeordneter. Marion Frei, Andreas Morasch und Peter Straub, der ehemalige Landtagspräsident, sind verdeckt. | Bild: Albert Moser

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter zeigte sich erfreut über die wieder gelebte Kultur, die die Menschen schmerzlich vermisst haben. Sie schloss mit einem Zitat des jüdischen Geigers Yehudi Menuhin: „Ich glaube fest daran, dass gute Musik das Leben verlängert.“ Die Begrüßung endete mit den Worten von Sabine Müller-Hartmann und Niklas Nüssle.

Der Gesamtchor intonierte „Wir Musikanten“ und einem imposanten Sängergruss bevor der weitere Verlauf im Festzelt stattfand. Dort spielte jeder der Vereine eine halbe Stunde: Musikverein Grießen mit Dirigent Karl Schwegler, Musikverein Erzingen mit Dirigent Thilo Rebmann, Musikverein Altenburg mit Vizedirigent Markus Binkert, Musikverein Hohentengen-Kaiserstuhl gemeinsam mit dem Musikverein Lienheim mit Dirigent Manuel Wagner, Dorfmusik Rechberg mit Dirigentin Julia Wehinger, Musikverein Harmonie Lottstetten mit Dirigent Martin Weiss und der Musikverein Geißlingen mit Vizedirigent und Vorstand Florian Grießer. Alle kamen nicht ohne Zugaben von der Bühne.

Ehrung für verdiente Musiker

Dazwischen gab es noch eine eindrückliche Ehrung für verdiente Musiker: Für 25 Jahre wurden vom Musikverein Geißlingen Christina Maier, Marion Purchase, Patrick Rutschmann, Michael Schmid, vom Musikverein Lienheim Jochen Bernauer und Sabrina Bernauer und vom MV Stetten-Bergöschingen Manfred Schilling mit der silbernen Ehrennadel und einer Urkunde von der Vorsitzenden des Bezirk 3, Nicole Markhardt, der Vizepräsidentin des Blasmusikverbandes Hochrhein, Brigitte Russ, und Präsident Felix Schreiner geehrt.

Für 25 Jahre aktives Vereinsleben gewürdigt. Martin Russ (Fähnrich), Bürgermeisterin Marion Frei, Bezirksvorsitzende Nicole Markhardt, Hochrhein Vize Brigitte Russ, Präsident und Felix Schreiner, die Geehrten Manfred Schilling, Jochen Bernauer, Sabrina Bernauer, Marion Purchase, Patrick Rutschmann, Christina Maier, Michael Schmid. | Bild: Albert Moser

Ausgelassene Stimmung zum Abschluss

Zum Abschluss des dreitägigen Jubiläumsfestes spielten im vollbesetzten Festzelt die Brassband Blosmaschii aus Löffingen-Unadingen und die Band Brasslufthamma aus dem Landkreis Waldshut. Beide sorgten nochmals für ausgelassene Stimmung und ließen in ihrem unverwechselbaren Stil die Fans nochmals erbeben.

Kurz vor Schluss gab der Vorsitzende des MVD Marcel Häring auf Anfrage zu, müde aber total glücklich zu sein. „Die Anstrengungen haben sich gelohnt und es war ein großartiges Fest“. Während des Bezirksmusikfestes am Samstag präsentierte der MVD eine umfangreiche und gutillustrierte Festschrift, die man gegen eine kleine Spende mitnehmen durfte. Bereits am Sonntagabend sah man fast nichts mehr von der Zeltstadt beim Gemeindezentrum. Die fleißigen Hände haben wieder gewirkt.