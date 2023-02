In der Grießener Marktstraße 16 wurden 140 Jahre lang Brot und Brötchen, Kuchen und Torten gebacken und im Laden verkauft. In absehbarer Zukunft wird es dort eine Postfiliale geben, zukünftig kann man also Postgeschäfte in der einstigen Bäckerei erledigen. Der Grießener Bevölkerung bleibt folglich der Weg nach Erzingen um Postangelegenheiten zu erledigen, erspart.

Das Ladengeschäft steht, seitdem Bäcker Paul Dörflinger 2022 in Ruhestand getreten ist, leer. | Bild: Eva Baumgartner

Das markante Gebäude gehört Artur Meyer, in Grießen nennt man ihn einfach den „Meyer Beck“. Er übernahm mit 23 Jahren in der dritten Generation die Bäckerei seines Vaters und betrieb sie bis 2006, damals musste er aus gesundheitlichen Gründen seinen Beruf aufgeben. Mit Paul Dörflinger fand Artur Meyer einen Nachfolger, der 16 Jahre lang bis zu seinem Ruhestand 2022 hier Backwaren aller Art verkaufte.

Die Hoffnung, dass auch er einen Nachfolger findet, zerschlug sich, seitdem steht der Laden zum großen Bedauern der Bevölkerung leer. „Wir haben alles versucht und alle Bäckereien im Umland angefragt, damit der Betrieb weitergeht“, erzählt Artur Meyer, aber alle hätten abgewunken. Personalmangel, die Kostenentwicklung, die steigenden Energiepreise machen auch es diesem Traditionshandwerk mehr als schwer.

Weitere Standorte der Post und Pläne Standort Erzingen Bei den Filialen, Paketshops und Verkaufspunkten kooperiert die Deutsche Post bereits seit Mitte der 90er Jahre mit Partnern vor allem aus dem Einzelhandel, z.B. mit Schreibwarenläden oder Lebensmittelhändlern. Die Post ist in Klettgau mit einer Postagentur im Schreib- und Spielwarengeschäft Siebler in der Erzinger Hauptstraße 39 vertreten. Pläne für Verteilzentrum Im Gewerbegebiet Rubel plant die Post den Bau eines Verteilzentrums, das sich bislang noch im alten Erzinger Postgebäude befindet. Des Weiteren ist eine Packstation, bei der Postkunden rund um die Uhr Pakete, Päckchen verschicken und abholen können, in Erzingen in Planung. Deren Standort ist jedoch noch nicht geklärt.

So sehr er diese Entwicklung bedauert: „Alles ist besser als Leerstand.“ Rund 100 Quadratmeter – barrierefrei – stehen zur Verfügung, ebenso sind Parkplätze vorhanden, von Vorteil sei auch die Anlieferung über den Seiteneingang, erklärt Arthur Meyer.

Bereits seit langem war die Gemeinde bemüht, für den zweitgrößten Ortsteil eine Postfiliale zu gewinnen, bis vor circa sechs Jahren gab es noch im hiesigen Lebensmittelgeschäft eine Filiale. Über deren Schließung keine Gründe zu erfahren waren.

Einige Leerstände

„Da Grießen bereits seit längerem die 2000-Einwohner-Marke erreicht hat, ist die Post zu einer stationären Einrichtung verpflichtet“, erklärt Bürgermeister Ozan Topcuogullari. Leerstehende, geeignete Räumlichkeiten wie geschlossene Geschäfte gebe es in Grießen bedauerlicherweise einige: Apotheke, ein einstiges Elektrogeschäft, die Bäckerei, auch das ehemalige Notariat böte Möglichkeiten, führte er aus. Letztlich habe sich mit der leerstehenden Bäckerei die Lösung gefunden.

Ozan Topcuogullari, Bürgermeister von Klettgau | Bild: Rathaus Klettgau

Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt die Pressestelle der Deutschen Post DHL Group: „Selbstverständlich möchten wir unseren Kunden im Klettgauer Ortsteil Grießen schnellstmöglich eine Filiallösung zur Verfügung stellen. Wir haben bereits die Fläche in der Marktstraße 16 angemietet. Nun sind wir intensiv auf der Suche nach Personal.“ Wann die Postfiliale in Grießen öffnen wird, steht und fällt also mit der Frage des Personals.