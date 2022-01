Klettgau vor 3 Stunden

Wird Grießen zum Sorgenkind? Der Klettgauer Ortsteil fühlt sich zunehmend „abgehängt“ – Das sagt Bürgermeister Ozan Topcuogullari im Video-Statement

„In Grießen rumort es.“ So lautet die Einschätzung einer Bewohnerin des Klettgauer Ortsteils. Damit scheint sie nicht Unrecht zu haben. Seit einigen Jahren fühlt sich das zweitgrößte Dorf in der Gemeinde Klettgau zunehmend abgehängt. Die Schließung einer Arztpraxis zum Jahresende scheint bei vielen Bürgern des 2000-Seelen-Orts das Fass zum Überlaufen gebracht zu haben. Wie ist derzeit die Stimmung im Ort und was sagt dre Bürgermeister dazu?