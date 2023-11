Das Medizinische Versorgungszentrum in Grießen wird zum 1. Januar 2024 eröffnet. Der Patientenbetrieb beginnt eine Woche später am 8. Januar 2024. Zwei Mediziner werden im MVZ praktizieren.

Es sind der Internist Dr. Christian Saurer sowie der Facharzt für Allgemeinmedizin Dr. Frank Schulze. Christian Saurer war bis zur Schließung im Juli 2022 Chefarzt der Inneren Abteilung am Loreto-Krankenhaus in Stühlingen und danach Chefarzt am Hegau-Bodensee-Klinikum in Radolfzell.

Christian Saurer, bis zur Schließung Chefarzt für Innere Medizin am Krankenhaus Loreto in Stühlingen, praktiziert ab Januar 2024 im MVZ in Grießen. (Archivbild) | Bild: Gerald Edinger

Des Weiteren sorgen sieben Medizinische Fachangestellte, darunter auch Teilzeitkräfte, für einen reibungslosen Praxisbetrieb.

Das Medizinische Versorgungszentrum liegt in zentraler Lage in der Dorfmitte an der Schaffhauser Straße im Grießener Rathaus. Es stehen genügend Parkplätze zur Verfügung, die Bushaltestelle ist nur wenige Schritte entfernt.