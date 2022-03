Obwohl die Corona-Pandemie kein großes Thema gewesen sei, sei die Kinder- und Jugendarbeit in Jestetten und Lottstetten durch die Verordnungen stark eingeschränkt gewesen, wie Sozialarbeiter Michael Mothes dem Jestetter Gemeinderat in der jüngsten Sitzung berichtete. Dennoch fiel seine Bilanz für 2021 positiv aus. Stark frequentiert waren laut seinen Ausführungen unter anderem das Jess-Ferienprogramm und das Sportcamp. Der Betrieb in den Jugendräumen lief trotz Einschränkungen fast ungehindert weiter.

Lob an die Jugendlichen

Nachdem die Jugendräume anfangs 2021 geschlossen bleiben mussten, lief der Betrieb langsam wieder an. Mit kleineren Gruppen als gewohnt und mit Beschränkungen wie Maskenpflicht, Dokumentation der Besuche und mehr. „Die Jugendlichen haben das gut hingekriegt“, sagte Mothes. Für ihn als Betreuer sei es wichtig gewesen, weiterhin mit den Jugendlichen im Gespräch zu bleiben. Ungeachtet dessen, wie sich die Besucher sonst beschäftigten.

Görwihl Kreis richtet in Görwihl ein Erstaufnahmezentrum für Flüchtlinge aus der Ukraine ein Das könnte Sie auch interessieren

30 Stammbesucher und 20 Interessierte hätten den Jugendraum in Jestetten besucht. In Lottstetten zählte er 20 Stammgäste und sieben weitere Nutzer. In Jestetten kämen viele ältere männliche Jugendliche, im Durchschnitt 16- und 17-Jährige. Alle Bildungsspektren seien vertreten gewesen. Mothes: „Das ist positiv.“ In Lottstetten seien die Stammbesucher wesentlich jünger, durchschnittlich zwischen zwölf und 14 Jahren.

250 Teilnehmer beim Ferienprogramm

Insgesamt 250 Kinder und Jugendliche nahmen am Jess-Ferienprogramm mit 17 Angeboten teil. 55 tobten sich im Sportcamp bei den 20 Aktionen und verschiedenen Sportarten aus. Über 20 Jugendliche waren beim Jugendforum in Lottstetten dabei. Das Kunstprojekt sei gut angekommen. Offensichtlich beschäftigten sich die Jugendlichen auch mit kommunalen Themen wie Nahverkehr, Mobilfunknetz im Ort, Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit sowie Lärm und Müll am Multifunktionsplatz.

Einige Termine für 2022 stehen fest: Der Selbstbehauptungskurs für Acht- bis Elfjährige (20. und 21. Mai), das Sommerferienprogramm mit Wanderwoche (31. Juli bis 6. August), Sportcamp (22. bis 25. August), Waldwoche für Sechs- bis 13-Jährige in Lottstetten (29. August bis 2. September) und dem Zirkus Stella (5. bis 11. September). Das Sportcamp sei bereits ausgebucht. Das Jugendforum Lottstetten werde fortgesetzt. Auf dem Plan steht überdies die internationale Jugendarbeit mit den Schweizer Nachbarn. Informationen zur Kinder- und Jugendarbeit in Jestetten und Lottstetten gibt es im Internet (www.kinder-jugendarbeit.de).