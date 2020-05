von Sabine Gems-Thoma

Fertiggestellt ist mittlerweile die Erschließung des neuen Gewerbegebietes „Riedäcker Höhen“ im Anschluss an das Gewerbegebiet Ensfeld im Osten des Ortsteils Hohentengen. Als erstes Projekt wird hier das neue Rechenzentrum für den Eigenbetrieb Moderne Kommunikationstechnologie (Moko) entstehen. Mit dem Bau wurde bereits begonnen.

Die Erschließung des neuen Gewerbegebietes ist fertig gestellt. Auf dem hintersten Grundstück ist bereits der Bau des neuen Rechenzentrums des Eigenbetriebs Moderne Kommunikationstechnologie in vollem Gang (Blick vom Ried Richtung L 161). | Bild: Sabine Gems-Thoma

Deutlich verzögert hat sich die Erschließung des 2,6 Hektar großen Areals, das auf 1,8 Hektar Fläche Bauland für Gewerbebetriebe bietet. Eigentlich sollte die Fläche bereits ein dreiviertel Jahr früher zur Bebauung fertiggestellt sein. Bürgermeister Martin Benz erklärt dies mit der hohen Auslastung der Tiefbaufirmen, die gleichzeitig an mehreren Projekten arbeiten. Jetzt würden nur noch kleinere Abschlussarbeiten fehlen.

Das Gewerbegebiet Das Gewerbegebiet „Riedäcker Höhen“ erweitert das bestehende Gewerbegebiet in Hohentengen nach Osten und umfasst eine Fläche von 2,6 Hektar. 1,8 Hektar davon können bebaut werden. Zufahrtsmöglichkeit ist durch das Gewerbegebiet Ensfeld, die Ausfahrt erfolgt über die neue Erschließungsstraße auf die L 161 im Einbahnstraßenverkehr.

Die Vergabe der Grundstücke hätte eigentlich in den vergangenen sechs Wochen erfolgen sollen. Durch die coronabedingte Zwangspause wird sich der Gemeinderat erst jetzt in nichtöffentlicher Sitzung mit der Zuteilung beschäftigen können.

Neues Rechenzentrum entsteht

Für knapp Zweidrittel der Fläche liegen Bewerbungen vor, so der Bürgermeister. Ob jeder zum Zuge komme, sei offen. „Es sollen hier keine reinen Lagerflächen entstehen, sondern Betriebe, die auch Arbeitsplätze anbieten können.“ Schon lange steht fest, dass hier das neue Rechenzentrum des Eigenbetrieb Moko auf 2000 Quadratmetern Fläche entsteht. Mit dem Bau wurde bereits zügig begonnen.

In dem neuen Betriebsgebäude der gemeindeeigenen breitbandigen Glasfaserversorgung werden die bisherigen vier Stationen, in denen die aktive Technik untergebracht ist, gebündelt. Nach über zehn Jahren werden die Technik erneuert und erweitert und Sicherheit und Ausstattung weiter verbessert. In einem Teilbereich des Technikraumes wird einer der fünf Knotenpunkte des Backbone-Netzes des Landkreises Platz finden. 1,72 Millionen Euro werden vom Eigenbetrieb Moderne Kommunikationstechnologie in 2020 für die bauliche Umsetzung und 2021 für die technische Ausrüstung investiert werden.