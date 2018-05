Höchenschwand Eine starke Truppe feiert ihr 60-Jähriges: Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern erhält viel Lob für ihre Arbeit

Die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern ist der zweitgrößte Verein des Blasmusikverbands Hochrhein. Beim Festbankett zum 60-jährigen Bestehen erhielten die Musiker viel Lob für ihre Arbeit und ihre Ausbildung.

Die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern feiert in diesem Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen ihr 60-jähriges Bestehen. Im Mittelpunkt steht das große Festwochenende, verbunden mit der Ausrichtung des Bezirksmusikfestes vom 27. bis 30. Juli.

Am Samstag hatte der Vorstand zum Festbankett in die Attlisberger Halle eingeladen. Für die Unterhaltung sorgten die Jugendkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern unter der Leitung von Michael Schachner und die neu gegründete Blasmusikformation „Bergemer Blechschaden“.

Das Gründungs- und Ehrenmitglied des Vereins, Ehrendirigent Adolf Baumgartner, wurde am Abend von Bürgermeister Stefan Dorfmeister für seine Verdienste mit der Ehrenmedaille der Gemeinde in Gold ausgezeichnet (wir berichten noch).

Der Vorsitzende Patrick Schachner konnte neben zahlreichen Gründungs- und Ehrenmitgliedern, auch Bürgermeister Stefan Dorfmeister, viele Gemeinderäte und das frühere Gemeindeoberhaupt, Ehrenbürger Werner Rautenberg, sowie Ehrenbürger Pfarrer Ivan Hoyanic willkommen heißen. Schachner freute sich, dass vom Blasmusikverband Hochrhein und dem für die Region zuständigen Arbeitsbezirk V eine große Delegation, darunter die beiden Vizepräsidenten Ralf Eckert und Birgitt Russ, zum Geburtstag gratulierten.

Vereinsgründung im Jahr 1958

Bürgermeister Stefan Dorfmeister erinnerte in seiner Festansprache an die Gründung des Musikvereins im Jahr 1958. „Damals hätte niemand absehen können, welche Erfolgsgeschichte mit diesem Schritt verbunden war“, sagte Stefan Dorfmeister.

Er hob die vorbildliche Arbeit von Adolf Baumgartner heraus, der von 1973 an über 17 Jahre Dirigent der Trachtenkapelle war und durch sein vorbildliches Engagement dafür gesorgt hatte, dass die Jugend so begeistert zur Trachtenkapelle strömte. Heute sei der Verein eine Aushängeschild und Werbeträger für die Gemeinde. Im Namen der Gemeinde überreichte Dorfmeister an Patrick Schachner ein Geldgeschenk.

Die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern sei aktuell mit ihren 108 Mitgliedern der zweitgrößte Verein innerhalb des Blasmusikverbandes Hochrhein. Dies zeige, dass hier eine hervorragende Arbeit geleistet wurde, lobte Vizepräsident Ralf Eckert in seinem Grußwort. Vor dem Hintergrund der sehr großen Jugendabteilung erwähnte Eckert auch das vorbildliche Engagement des Musikvereines in der Jugendausbildung.

Für die Höchenschwander Vereine gratulierte der Vorsitzende der Trachtenkapelle Höchenschwand, Martin Zumkeller.

Die Kapelle

Die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern wurde 1958 von 19 Musikern gegründet. Erster Dirigent war Günther Schulz. Die Vereinsgründung folgte ein Jahr später. Erster Vorsitzender wurde Erwin Baumgartner. Aktuell hat der Musikverein 108 aktive Mitglieder und eine Jugendabteilung von 35 Mitgliedern. Vorsitzender ist Patrick Schachner, Dirigent ist Thomas Baumgartner, Dirigent des Jugendorchesters ist Michael Schachner. Kontakt: Patrick Schachner (Telefon 07755/15 64, E-Mail: vorstand@tk-at.de).