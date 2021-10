von sk

Die Schlittschuhe dürfen langsam wieder ausgepackt werden. Der öffentliche Publikumslauf in der Herrischrieder Eissporthalle startet am Montag, 1. November, um 10 Uhr. Im Eingangsbereich gibt es einen Kiosk, an dem auch Schlittschuhe ausgeliehen werden können. Hier bekommt man von den Süßwaren bis zum Schuhband fast alles, was man für das Eisvergnügen benötigt.

Außerdem können auch weitere Einrichtungen, wie Hallenbad, Sauna und das Restaurant „Fürbuehni“ besucht werden. Jeden 1. Samstag im Monat finden Familien-Eisdiscos statt, bei der Jugendliche unter zwölf Jahren mit ihren Eltern zur Disco gehen können.

Rickenbach So sieht der Neustart der Rickenbacher Landjugend aus Das könnte Sie auch interessieren

Mit der ersten Familien-Eis-Disco geht es dann am Samstag, 6. November um 18.30 Uhr los. An diesem Abend gibt es noch eine Lasershow. Für Kindergeburtstage stellt das Eishallenteam die „Arktisbar“ von Dienstag bis Sonntag kostenlos zur Verfügung. Eine Anmeldung ist erforderlich, Telefon 07764/12 39.

Die Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten ab 1. November sind: Dienstag bis Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr; Freitag von 14 bis 22 Uhr; Samstag von 14 bis 17.30 Uhr und von 18.30 bis 22 Uhr (Eis-Disco); Sonn- und Feiertag von 10 bis 17.30 Uhr. In der Eishalle, Hallenbad und der Sauna gilt von Dienstag bis Donnerstag die 3G-Regel und Freitag, Samstag und Sonn- und Feiertag die 2G-Regel. Weitere Infos im Internet (www.herrischried.de). Für weitere Fragen steht Hubert Matt zur Verfügung, Telefon 0173/666 13 75.