von Peter Koch

Die Gemeinschaftsschule Hotzenwald in Herrischried startet, wie so viele Schulen im Land, mit Lehrermangel ins neue Schuljahr. Dies wurde bei einem Pressegespräch Mitte dieser Woche mit Rektorin Marianne Husemann, Konrektorin Marie-Christine Hanganu und dem neuen Herrischrieder Bürgermeister Christian Dröse mitgeteilt.

Vier Lehrer fehlen

Dem aktuell 20-köpfigen Team fehlen vier Lehrer zur Vollbesetzung und damit können etwa 70 Unterrichtsstunden nicht besetzt werden. Husemann ordnete dies so ein, dass aktuell nur der Pflichtunterricht geleistet werden könne, darüber hinaus sei nichts möglich. Allerdings, so ließ sie einen Hoffnungsstreifen erkennen, habe sie zuletzt zwei Bewerbungsgespräche geführt, wenn es gelänge, diese Lehrkräfte noch für die Schule zu gewinnen, dann seien sie zufrieden. Auch Dröse stimmte zu, dass die Schule mit nur zwei Fehlstellen in einer akzeptablen Position sei.

Wehr Die Realschule Wehr legt im neuen Schuljahr den Fokus auf Kernunterricht Das könnte Sie auch interessieren

Keine Gruppenarbeit oder Lernateliers

Neuerungen ergeben sich für die Schüler vielfältig. Gemeinsame Pausen wie vor Corona wird es zum Beispiel nicht geben. Dafür kann die Klasse im gesamten Klassenverband unterrichtet werden. Der Unterricht, so führt Konrektorin Hanganu aus, wird anders als früher nicht in Gruppenarbeit oder Lernateliers stattfinden können, da aufgrund der Coronaregelungen nicht genügend Ausweicharbeitsplätze, zum Beispiel auf dem Flur, zur Verfügung stehen würden. Stattdessen müsse man auf Methoden des Frontalunterrichts zurückgreifen, so Hanganu.

Keine Maskenpflicht während Unterricht

Unterricht, Pausen und Essenzeiten in der Mensa werden so gestaltet, dass die Jahrgangsstufen getrennt voneinander Zeiten erhalten. Innerhalb der Jahrgänge werden die Klassen auf dem Schulhof und in der Mensa räumlich getrennt. Es soll hier keine Kontakte, über die eigene Klasse hinaus, geben. Dies ermöglicht der Schulleitung im Falle des Falles die Infektionskette eng abzuleiten und damit so weniger Schüler nach Hause schicken zu müssen, erläutert Husemann und ergänzt, während des Unterrichts trügen die Schüler keine Masken.

Auch die Lehrer seien im Unterrichtsraum hiervon befreit, allerdings nur solange sie Abstand halten könnten. Wenn ein Schüler Unterstützung oder Anleitung brauche und der nötige Sicherheitsabstand nicht eingehalten werde, dann müsse die Lehrkraft Maske tragen. Für die Schüler gilt die Maskenpflicht nur auf den Fluren und in den Sanitärräumen.

Laufenburg Hans-Thoma-Schule startet mit zwei großen Herausforderungen ins neue Schuljahr Das könnte Sie auch interessieren

Husemann freut sich zudem über zwei junge Leute, die ihr „Freiwilliges Soziales Jahr„ in der Hotzenwaldschule absolvieren. Zudem stehe der Schülerschaft, der Anfang des Jahres vorgestellte, Schulsozialarbeiter zur Verfügung.

Auf Onlineunterricht vorbereitet

Eine wichtige Neuerung betrifft die technische Ausstattung. Mit Mitteln aus dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes werde die Schule 40 Tablet-PCs anschaffen. Da die Gemeinde der Schule zudem die Mittel für die digitale Lernumgebung „Diler“ genehmigt habe, sei die Schule bestens für den Onlineunterricht vorbereitet. Die Plattform biete Videochats, Hochladen und Kontrolle von Lerninhalten, persönliche Kontakte zu Schülern und Eltern, Lernstatistiken, Schultagebuch, Schwarzes Brett und vieles mehr.

Bad Säckingen Regelbetrieb mit klaren Regeln: Wie läuft der Unterricht nun in der Weihermatten-Grundschule? Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Christian Dröse gibt hierzu an, dass die Rickenbacher Grundschule signalisiert habe, nach einer erfolgreichen Erprobung in Herrischried, ebenfalls in dieses System einzusteigen zu wollen. Die sei ihm sehr wichtig: „Ich sehe uns als eine Schule“, ergänzt er. Diese Sichtweise sei etwas eingeschlafen, räumt er ein, jedoch wolle er dies ändern. Schüler, die keinen Zugang zu Computern haben, würden nicht ausgeschlossen, ihnen können Tablets aus dem Schulfundus ausgeliehen werden, ergänzt Husemann das Thema.