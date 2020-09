Mit starkem Fokus auf den Kernunterricht und durchdachtem Hygienekonzept starten die rund 300 Schüler der Realschule Wehr nächste Woche in das neue Schuljahr. Nach viel Vorbereitung kann nun wieder Regelunterricht stattfinden, außerschulische Aktivitäten müssen aber noch warten.

Die Realschule in Wehr Aktuell unterrichten 26 Lehrkräfte die knapp 300 Schüler in der Realschule Wehr auf der Zelg. In diesem Schuljahr kommen zwei neue Lehrerinnen hinzu, eine Kollegin legt ein Sabbatjahr ein. Die fünfte Klasse startet mit 58 Schülern zweizügig.

Für 58 neue Schüler beginnt das Schuljahr 2020/21 auf der Zelg unter besonderen Umständen: Die Einschulungsfeier findet diesmal getrennt nach Klassenverband statt. Mit Maske für mehr Sicherheit, nur zwei Begleitern und reichlich Abstand wird der Corona-Verordnung Rechnung getragen. Einen besonderen Empfang möchte die Rektorin Petra Thiesen den beiden neuen Klassen dennoch bereiten: „Wir haben schon einiges vorbereitet, es wird ein kleines Programm im Lichthof geben.“ Eine schöne Feier sei auch unter Corona-Bedingungen möglich: „Wir haben sehr gute Erfahrungen mit der Verabschiedung im letzten Schuljahr gemacht“, berichtet Thiesen.

Schulstart mit normalen Unterricht

„Der Pflichtunterricht können wir machen, dazu wird es auch die wöchentliche Klassenlehrerstunde geben“, so Thiesen. Hier werde besprochen, was die Schüler aktuell beschäftigt sowie Organisatorisches geklärt. „Unser Fokus liegt in diesem Halbjahr auf dem Unterricht. Projekte und außerschulische Angebote fallen leider weg“, so Thiesen weiter. Auch die Angebote der Schulsozialarbeit müssen außerhalb der Schulzeit stattfinden. Die Schulleiterin blickt aber positiv in das neue Schuljahr: „Vor den Ferien ist manches zu kurz gekommen, dass können wir jetzt aufholen. Bis Weihnachten werden wir richtig knackig Unterricht machen.“

Sicherheit für Schüler und Lehrer

Positiv ist auch der Blick auf die Corona-Regelungen: „Die Schüler haben schon vor den Ferien sehr gut mitgemacht und kennen die Regeln ja auch aus dem privaten Bereich“, sagt Konrektorin Ellen Heuschmidt. Maskenpflicht und vorgegebene Laufwege im Gebäude sowie Händewaschen vor dem Unterricht seien schon eingeübt. Um die Aufsicht gewährleisten zu können, werde der Schulhof aufgeteilt, eine Mischung zwischen den Klassen und Jahrgängen soll so vermieden werden. Auf dem gesamten Gelände gelte außerdem Maskenpflicht – auch für Spaziergänger und Besucher. Nur im Unterricht dürfe der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden, dafür werde dann regelmäßig gelüftet. Ob die Lehrer im Unterricht die Maske aufbehalten sei freigestellt, so Thiesen. „Gerade Sprachunterricht wäre mit Maske aber schwierig.“

Wehr Abschlussfeier an der Realschule Wehr: Schulleiterin Petra Thiesen spricht von respektabler Leistung trotz Corona Das könnte Sie auch interessieren

Sollte wieder ein Wechsel zum Heim­unterricht notwendig werden, sei man gut vorbereitet, erklärt Thiesen. Bereits im Frühjahr habe man erfolgreich die Lernplattform Moodle genutzt, mittlerweile stehen auch Leihgeräte für Schüler ohne heimischen Computer zur Verfügung. Gerade die Abschlussklasse habe die Lernplattform sehr geschätzt: „Die Schüler haben sich gut vorbereiten können, es sei so wie ohne Corona gewesen“, freut sich die Schulleiterin.