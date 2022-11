Wer noch auf der Suche nach einem winterlichen Tagesausflugsziel in der Region ist, sollte über einen Trip in den Hotzenwald nachdenken. Warum? In Herrischried ist die Eissporthalle wieder geöffnet.

Doch Achtung, wer montags anreist, steht vor verschlossener Türe – denn am ersten Tag der Woche hat die Eissporthalle Ruhetag. Offen ist sie hingegen immer von Dienstag bis Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr. Freitag sogar bis 22 Uhr. Am Wochenende öffnet die Eislaufbahn samstags ebenfalls von 14 bis 17.30 Uhr und von 18.30 bis 22 Uhr, sonntags schon vormittags von 10 bis 17.30 Uhr. Helga Sandmann von der Gemeindeverwaltung Herrischried bestätigt, dass diese Angaben aktuell sind.

Wer mal ausprobieren möchte, wie es ist Eishockey zu spielen, kann das mittwochs von 14 bis 17.30 Uhr und freitags von 19 bis 22 Uhr machen. Außerdem gibt es jeden Samstag eine Eis-Disco von 18.30 bis 22 Uhr.

Das kostet das Eisvergnügen in Herrischried

Erwachsene ab 16 Jahren zahlen 4,50 Euro Eintritt, Kinder zwischen sieben und 15 Jahren drei Euro und Kinder von drei bis sechs Jahren einen Euro. Vergünstigungen gibt es mit der Familienkarte für neun Euro. Für die Eis-Disco zahlen Erwachsene fünf Euro, Jugendliche vier Euro.

Zum Eintritt kommen zusätzlich Kosten für Leih-Schlittschuhe dazu. Über 600 Paar stehen in Größen zwischen 25 und 50 zur Verfügung. Erwachsene zahlen 4,50 Euro pro Paar, Kinder bis 15 Jahre drei Euro. Auch Wichtel und Pinguine sowie doppelkufige Schlittschuhe stehen für kleine Besucher als Lernhilfe zur Verfügung. An diesen können sie sich auf dem Eis festhalten. Eine solche Hilfe kostet 2,50 Euro pro Stunde.