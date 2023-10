Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb am Donnerstag Karl Frommherz. Der Verstorbene war 84 Jahre alt. Er war im Vereinsleben eine feste Größe. So war er über 60 Jahre im Görwihler katholischen Kirchenchor als Tenorsänger aktiv und fungierte auch 16 Jahre als dessen Vorsitzender.

Seine gesanglichen Qualitäten bewies er auch Jahrzehnte im Görwihler Männerchor Sängerbund Frohsinn, wo er im zweiten Tenor auch Stimmführer war und zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Sein Können zeigte er auch als Akteur auf der Theaterbühne bei den Spielen am Dreikönigstag. Viele Jahre war er auch ehrenamtlich im Museumsdienst in Görwihl tätig. In Oberweschnegg bei Höchenschwand kam Karl Frommherz auf die Welt. 1953 kam er nach Görwihl und machte eine Lehre als Landwirt und war dann für Leistungsprüfungen in der Tierzucht zuständig.

2002 ging er in Ruhestand. 1982 heiratete Karl Frommherz seine Frau Lissi. Sie starb im vergangenen Jahr. Die Beisetzung von Karl Frommherz ist am Freitag, 20. Oktober, um 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Görwihl.