Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Fritz Rüd leitete die Versammlung des Schwarzwaldvereins Görwihl , bis May einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt war. Dessen Stellvertreter ist nun Bruno Matt.

Bruno Matt, neuer stellvertretender Vorsitzender des Schwarzwaldvereins Görwihl. | Bild: Peter Schütz

Er hat 2018 die Ausbildung zum Wanderführer absolviert. Karl-Heinz May (66), seit 25 Jahren Mitglied des Schwarzwaldvereins Görwihl, war von 2002 bis 2017 Leiter der Kaufmännischen Schulen Waldshut und 20 Jahre lang im Görwihler Gemeinderat tätig. „Der Vorsitz kommt in erfahrene Hände“, bemerkte Bürgermeister und Wahlleiter Carsten Quednow, „das ist eine gute Wahl“.

Die weiteren Ämter werden wie bisher ausgeführt: Werner Jehle führt die Kasse, Günter Gerspach bleibt Schriftführer. Martina Lüber bleibt Wegewartin, Erika Fricker Wanderwartin, Günther Frank Naturschutzwart, Hans Mutschler Fachwart für die Öffentlichkeitsarbeit. Carsten Quednow attestierte für das Geschäftsjahr 2019 „gute Arbeit von allen im Team“. Er bedankte sich beim Schwarzwaldverein Görwihl für dessen Engagement. Die Unterhaltung des rund 100 Kilometer umfassenden Wanderwegenetzes, so Quednow, „ist nicht selbstverständlich“.

Der Verein war im vergangenen Geschäftsjahr laut Karl-Heinz May „arg gebeutelt worden“, weil viele engagierte Mitglieder verstarben – außer Harald Scheuble unter anderem Inge Keck, Manfred Bär, Anton Baumgartner, Oskar Baldisweiler, Friedulf Hermann, Günter Dapp und Robert Fritz. Harald Scheuble war noch für die Planung neuer Wanderwege verantwortlich. „2018 waren zwei neue Wanderwege geplant“, berichtete Martina Lüber, „sechs sind es geworden“. Für jeden der neuen Wege hat Michael Rudigier die Logos angefertigt.

Beim Anbringen der 33 Wegweiser packte der Bauhof der Gemeinde Görwihl an. Nun stehen 21 Kilometer neue Wanderwege mit Namen wie „Schildbachpfad“, „Görwihler Berg- und Talblick“ oder „Höllbachpfad“ zur Verfügung – allesamt familienfreundlich ausgerichtet. „Harald Scheuble hat uns ein tolles Erbe hinterlassen“, erklärte Martina Lüber.

Der Verein Der Schwarzwaldverein Görwihl hat aktuell 432 Mitglieder. Er betreut 100 Kilometer Wanderwege in der Gemeinde Görwihl. Neuer Vorsitzender ist Karl-Heinz May (Tel. 07754/1359), sein Stellvertreter ist Bruno Matt. Wegewartin: Martina Lüber. Wanderwartin: Erika Fricker. Naturschutzwart: Günther Frank. Schriftführer: Günter Gerspach. Kassenwart: Werner Jehle. Beisitzer: Daniel Stiller, Karl Süffert, Sigrid Winker, Uwe Stiller, Albert Huber. Öffentlichkeitsarbeit: Hans Mutschler. Der Verein im Internet: www.hotzenpower.de/SWV/

An der Mitgliederversammlung im Gasthaus „Löwen“ in Tiefenstein wurden für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt: Adelheid Baumgartner, Herbert Brugger, Elisabeth Busam, Helga Eckert, Anna und Günther Frank, Erika und Rolf Fricker, Marlies und Günter Gerspach, Martin Gläser, Ingeborg Hofer, Heinz Hunold, Elfriede und Eugen Kohnle, Pia und Bernd Kreml, Margaretha und Karl Heinz May, Maria und Fritz Rüd, Susanne und Alfred Scherner, Elfriede Tröndle, Monika und Ernst Waßmer, Gabriele und Werner Spitznagel, Heidi Wurm.