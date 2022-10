Die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Görwihl rückt näher. Nachdem der Gemeinderat im Juli den Termin auf Sonntag, 29. Januar 2023, festgelegt hatte, beschloss er am Montag den Tag der Stellenausschreibung. Diese soll am Freitag, 11. November, im Staatsanzeiger Baden-Württemberg erfolgen. Daraus ergibt sich, dass die Bewerbungsfrist am Samstag, 12. November, um 0.00 Uhr beginnt. Das Ende der Bewerbungsfrist ist demnach am Montag, 2. Januar 2023, um 18 Uhr. Zusätzlich soll die Stellenausschreibung nachrichtlich im Mitteilungsblatt der Gemeinde Görwihl in der Ausgabe vom 15. November veröffentlicht werden.

Die Ausschreibung soll auch den Hinweis enthalten, dass der derzeitige Stelleninhaber sich wieder bewirbt. Darauf hatte Carsten Quednow (51) bereits im Januar im Interview mit unserer Zeitung und dann nochmals in der Gemeinderatssitzung im Juli hingewiesen. Quednow strebt somit eine vierte Amtszeit an. Seine dritte Amtszeit endet am 24. April 2023.

Der Gemeinderat hatte sich im Juli auf ein einziges Wahllokal in der Hotzenwaldhalle in Görwihl geeinigt. Dort soll auch das Ergebnis der Wahl verkündet werden. Eine Bewerbervorstellung soll es zwischen Anfang und Ende der Bewerbungsfrist im Januar 2023 geben. „Wenn die Stelle als Bürgermeister der Gemeinde Görwihl ausgeschrieben wird, bin ich ein Bewerber wie alle anderen“, sagte Carsten Quednow.

In der Ausschreibung der Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters wird festgehalten, dass Bewerbungen schriftlich bei der Gemeindeverwaltung Görwihl zu Händen des Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses in verschlossenem Umschlag und mit der Aufschrift „Bürgermeisterwahl“ einzureichen sind.

Im Falle einer Neuwahl – wenn in der Wahl am 29. Januar kein Bewerber die absolute Mehrheit, also mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen, erreicht – beginnt die Frist für die Einreichung neuer Bewerbungen laut Ausschreibung am Montag, 30. Januar 2023, und endet am Mittwoch. 1. Februar 2023, um 18 Uhr. Den Tagesordnungspunkt über die Stellenausschreibung leitete Bürgermeisterstellvertreter Matthias Eschbach, auch Vorsitzender des Wahlausschusses. Diesem gehören außerdem an: Petra Huber (zweite Vorsitzende), Isabelle Butz (Schriftführerin) sowie die Gemeinderäte Ramona Eckert, Peter Keck, Roland Mutter und Herbert Nägele.